Es tobt ein (Kultur-)Kampf um das Kopftuch

Neben den rechtlichen Bedenken gibt es auch den Vorwurf der Diskriminierung. So ist etwa die Bundesjugendvertretung gegen das Gesetz, weil es „die Religionsfreiheit von Kindern einschränkt und muslimische Mädchen diskriminiert“. Wenig überraschend sieht auch die islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) einen „eklatanten Widerspruch“ zu Religionsfreiheit, der Gleichbehandlung und des Elternrechts auf religiöse Erziehung.