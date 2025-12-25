Bedrohung aus Plastik? Zweifel an Kims Atom-U-Boot

Erst Raketen, dann ein U-Boot – und mittendrin Kim Jong Un. Nordkoreas Machthaber inszeniert erneut militärische Stärke. Doch bei genauem Hinsehen wirft vor allem eines Fragen auf: Ist das präsentierte Atom-U-Boot tatsächlich einsatzbereit – oder könnte es sich nur um eine Attrappe handeln?
Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA überwachte Kim am Mittwoch den Testabschuss von Langstrecken-Boden-Luft-Raketen nahe der Ostküste des Landes. Die Raketen hätten Luftziele in bis zu 200 Kilometern Entfernung getroffen. Der Test habe der Entwicklung eines neuen Typs von Höhenraketen gedient, hieß es.
Kim erinnert an Weltlage
Parallel dazu inspizierte Kim laut KCNA an einem anderen Ort den Bau eines rund 8700 Tonnen schweren, atomgetriebenen U-Bootes. Dieses soll ebenfalls in der Lage sein, Boden-Luft-Raketen abzufeuern. Das Projekt sei Teil der Modernisierung der nordkoreanischen Marine. Kim wurde mit den Worten zitiert, der Ausbau nuklearer Fähigkeiten sei „unerlässlich und unumgänglich“, da die Weltlage nicht friedlich sei.
Zweifel an Echtheit des Gefährts
Auffällig ist jedoch das Erscheinungsbild des präsentierten U-Bootes. Die von nordkoreanischen Medien veröffentlichten Bilder zeigen einen ungewöhnlich glatten Rumpf ohne sichtbare Schweißnähte oder typische Gebrauchsspuren. Auch die Formen wirken auffallend gleichmäßig. Ob es sich dabei um ein noch unfertiges Boot, eine speziell präparierte Außenhülle – oder lediglich um ein Propagandaobjekt handelt, bleibt offen. Offizielle Angaben zu Baufortschritt, Antrieb oder Einsatzfähigkeit fehlen.
Kim begründete das Projekt unter anderem mit Plänen Südkoreas, mit Unterstützung der USA ein eigenes Atom-U-Boot zu entwickeln. Zudem kritisierten nordkoreanische Staatsmedien das jüngste Einlaufen des US-Atom-U-Bootes „USS Greeneville“ in den südkoreanischen Hafen Busan als Eskalation der militärischen Spannungen.
Auch Japan im Fokus der Propaganda
Auch Japan geriet in den Fokus der Propaganda: Nordkorea erklärte, Tokio zeige Ambitionen zum Besitz von Atomwaffen und werde durch südkoreanische U-Boot-Pläne zusätzlich ermutigt. Ob Kim mit dem gezeigten U-Boot tatsächlich eine neue nukleare Bedrohung präsentiert – oder vor allem ein Signal senden will – bleibt unklar. Wie viel Substanz hinter der Inszenierung steckt, lässt sich anhand der veröffentlichten Informationen nicht belegen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.