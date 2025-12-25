Bedrohung aus Plastik? Zweifel an Kims Atom-U-Boot

Auch Japan im Fokus der Propaganda

Auch Japan geriet in den Fokus der Propaganda: Nordkorea erklärte, Tokio zeige Ambitionen zum Besitz von Atomwaffen und werde durch südkoreanische U-Boot-Pläne zusätzlich ermutigt. Ob Kim mit dem gezeigten U-Boot tatsächlich eine neue nukleare Bedrohung präsentiert – oder vor allem ein Signal senden will – bleibt unklar. Wie viel Substanz hinter der Inszenierung steckt, lässt sich anhand der veröffentlichten Informationen nicht belegen.