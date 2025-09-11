Warum ich für das Kopftuchverbot bin

In Österreich gilt das Gleichbehandlungsgesetz. Also haben 6-14-jährige Mädchen das Recht, sich ebenso frei entwickeln zu dürfen wie ihre männlichen Klassenkameraden. Verhülle dich, sonst könntest du deine Klassenkameraden auf dumme Gedanken, ist das falsche Signal. Auch, weil es Burschen aus der Verantwortung nimmt, nicht übergriffig zu werden. „Ich habe sie belästigen müssen, sie war halb nackt.“ Das darf weder ein Argument noch eine Entschuldigung sein.