Lehrervertreter kritisieren Kopftuchverbot

Kritisch sehen die SPÖ-Vertreterinnen und -vertreter auch die zusätzlichen Aufgaben für die Schulen, die sich aus dem Gesetzesvorhaben ergeben. Konkret sieht das Vorhaben der Regierung bei Verstößen zuerst ein Gespräch der Schulleitung mit der betroffenen Schülerin vor. Anschließend folgen bei weiterer Nicht-Beachtung Gespräche mit den Eltern und der Bildungsdirektion. Die Lehrkräfte sollen die Verstöße in Klassen melden, die Polizei kann eine Verwaltungsstrafe in der Höhe von 150 bis 1000 Euro gegen die Eltern verhängen.