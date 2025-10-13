Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Themenverfehlung“

Lehrervertreter kritisieren Kopftuchverbot

Innenpolitik
13.10.2025 11:38
Die Sozialdemokratischen LehrerInnen (SLÖ) sind der Ansicht, dass es drängendere Probleme als ...
Die Sozialdemokratischen LehrerInnen (SLÖ) sind der Ansicht, dass es drängendere Probleme als das Kopftuch in Schulen gibt (Symbolbild).(Bild: Jöchl Martin)

Österreichs Bundesregierung plant ein Kopftuchverbot bis zur achten Schulstufe und begründet das mit dem Kindeswohl. „Das ist für uns eine krasse Themenverfehlung“, kritisierten die Sozialdemokratischen LehrerInnnen (SLÖ) jetzt. Andere wichtige Probleme müssten angegangen werden.

0 Kommentare

Als „existenzielle Fragen für das Kindeswohl“ werden die digitale „Verdummung“ im Kleinkindalter, zuckerhaltige Lebensmittel, die schulische Trennung mit dem zehnten Lebensjahr sowie die Befreiung von (zumeist muslimischen) Mädchen vom Schwimm- oder Sportunterricht und die Abmeldung von Schulveranstaltungen genannt. Solange diese Probleme nicht angegangen würden, sei das Kopftuchverbot eine „krasse Themenverfehlung“.

Kritisch sehen die SPÖ-Vertreterinnen und -vertreter auch die zusätzlichen Aufgaben für die Schulen, die sich aus dem Gesetzesvorhaben ergeben. Konkret sieht das Vorhaben der Regierung bei Verstößen zuerst ein Gespräch der Schulleitung mit der betroffenen Schülerin vor. Anschließend folgen bei weiterer Nicht-Beachtung Gespräche mit den Eltern und der Bildungsdirektion. Die Lehrkräfte sollen die Verstöße in Klassen melden, die Polizei kann eine Verwaltungsstrafe in der Höhe von 150 bis 1000 Euro gegen die Eltern verhängen.

Lesen Sie auch:
Claudia Plakolm sieht sich Anfeindungen ausgesetzt.
Wegen Kopftuchverbot
Ministerin ist im Visier islamistischer Influencer
28.09.2025
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
10.09.2025

„Es ist ein Symbol dafür, dass alle Mädchen die gleichen Chancen haben“, sagte Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP). Die Personalvertretung findet, dass sofort die Erziehungsberechtigten zu einem Gespräch geladen werden sollen, da junge Mädchen meist nicht aus eigenem Antrieb ein Kopftuch tragen würden und ein Gespräch mit ihnen alleine nicht zielführend sei.

Verankert werden soll das Kopftuchverbot bis zur achten Schulstufe, also meist einem Alter von dreizehn oder vierzehn Jahren, durch eine Änderung des Schulunterrichts- und Privatschulgesetzes. Es soll mit dem zweiten Semester, sprich im Februar 2026, in Kraft treten.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
177.347 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
149.373 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
148.009 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
2382 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1354 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Innenpolitik
Kickl macht Erzbischof Lackner Islamismus-Vorwurf
1007 mal kommentiert
Kickl kritisierte Erzbischof Lackner hart.
Mehr Innenpolitik
Geheimnis gelüftet
Der Wahltermin für St. Pölten ist jetzt fix!
Freude in Österreich
So reagiert die Politik auf die Geiselfreilassung
„Themenverfehlung“
Lehrervertreter kritisieren Kopftuchverbot
Tausende Straftäter
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
Nach Geiselbefreiung
Israels Präsident Herzog will Trump auszeichnen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf