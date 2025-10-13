Lehrervertreter kritisieren Kopftuchverbot

Österreichs Bundesregierung plant ein Kopftuchverbot bis zur achten Schulstufe und begründet das mit dem Kindeswohl. „Das ist für uns eine krasse Themenverfehlung“, kritisierten die Sozialdemokratischen LehrerInnnen (SLÖ) jetzt. Andere wichtige Probleme müssten angegangen werden.
Als „existenzielle Fragen für das Kindeswohl“ werden die digitale „Verdummung“ im Kleinkindalter, zuckerhaltige Lebensmittel, die schulische Trennung mit dem zehnten Lebensjahr sowie die Befreiung von (zumeist muslimischen) Mädchen vom Schwimm- oder Sportunterricht und die Abmeldung von Schulveranstaltungen genannt. Solange diese Probleme nicht angegangen würden, sei das Kopftuchverbot eine „krasse Themenverfehlung“.
Kritisch sehen die SPÖ-Vertreterinnen und -vertreter auch die zusätzlichen Aufgaben für die Schulen, die sich aus dem Gesetzesvorhaben ergeben. Konkret sieht das Vorhaben der Regierung bei Verstößen zuerst ein Gespräch der Schulleitung mit der betroffenen Schülerin vor. Anschließend folgen bei weiterer Nicht-Beachtung Gespräche mit den Eltern und der Bildungsdirektion. Die Lehrkräfte sollen die Verstöße in Klassen melden, die Polizei kann eine Verwaltungsstrafe in der Höhe von 150 bis 1000 Euro gegen die Eltern verhängen.
„Es ist ein Symbol dafür, dass alle Mädchen die gleichen Chancen haben“, sagte Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP). Die Personalvertretung findet, dass sofort die Erziehungsberechtigten zu einem Gespräch geladen werden sollen, da junge Mädchen meist nicht aus eigenem Antrieb ein Kopftuch tragen würden und ein Gespräch mit ihnen alleine nicht zielführend sei.
Verankert werden soll das Kopftuchverbot bis zur achten Schulstufe, also meist einem Alter von dreizehn oder vierzehn Jahren, durch eine Änderung des Schulunterrichts- und Privatschulgesetzes. Es soll mit dem zweiten Semester, sprich im Februar 2026, in Kraft treten.
