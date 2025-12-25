Weihnachtskonzert fällt Trump-Politik zum Opfer

Das für den 24. Dezember geplante Jazzkonzert, das seit mehr als 20 Jahren als feste Größe im Kennedy Center galt, wurde von seinem Gastgeber Chuck Redd abgesagt. Der Musiker erklärte, er habe sich zu diesem Schritt entschlossen, nachdem das Haus offiziell umbenannt worden war und Trumps Name sowohl auf der Website als auch an der Fassade des Gebäudes erschien.