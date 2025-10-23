Militärmusik und Ehrenzeichen im Kärntner Landtag

Keine Redezeitbeschränkung hatte Rohr bei seiner anschließenden Abschiedsrede im Sitzungssaal des Kärntner Landtages: „Ich möchte keinen Tag missen und würde alles wieder so tun, wie ich es getan habe“, begann er und bedankte sich bei seiner Familie, allen voran Gattin Anna-Maria, die gemeinsam mit Rohrs Geschwistern von der Zuhörertribüne aus zusah. „Ab jetzt werden meine Enkel mehr Opi-Zeit zur Verfügung haben“, freut sich Rohr auf den Ruhestand.