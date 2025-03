Tor zur Demokratie: Das Recht geht vom Volk aus

Einfach, niederschwellig, auf dem neuesten Stand der Technik und interaktiv erklärt das Tor zur Demokratie im Landhaus Klagenfurt, was Politik macht. Wie entstehen Gesetze? Was tut der Landtag und was tun seine Ausschüsse? Wie weit darf Kunst gehen? Wie funktionieren Wahlen und warum leben wir in einer Demokratie?