Fesch! „Barca-Familie“ post nach Titel mit Miami

Die Rede ist von Lionel Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets und Luis Suarez. Sie gewannen einst im Barca-Trikot alles, was es zu gewinnen gab. Seit dem Wochenende sind sie um einen Titel reicher: jenen der US-amerikanischen Meisterschaft. Den staubten sie mit Inter Miami ab. Danach gab‘s ein „Familienfoto“ – die Ex-Barca-Granden und nunmehrigen US-Meister mit ihren Frauen. Wahlweise auch mit der gesamten Familie, also mit Kindern. Sehr hübsch!