Messis Traum

Fesch! „Barca-Familie“ post nach Titel mit Miami

Fußball International
08.12.2025 12:59
Lionel Messi, Jordi Alba, Luis Suarez und Sergio Busquets (von links) mit ihren Frauen.
Lionel Messi, Jordi Alba, Luis Suarez und Sergio Busquets (von links) mit ihren Frauen.(Bild: AP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Maddie Meyer)

Fesch sind sie! Und zwar jene Herren, die bei Barca einst alles abräumten und jetzt gemeinsam – mit ihren ebenso feschen Frauen – nach dem Titelgewinn mit Inter Miami posieren.

Die Rede ist von Lionel Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets und Luis Suarez. Sie gewannen einst im Barca-Trikot alles, was es zu gewinnen gab. Seit dem Wochenende sind sie um einen Titel reicher: jenen der US-amerikanischen Meisterschaft. Den staubten sie mit Inter Miami ab. Danach gab‘s ein „Familienfoto“ – die Ex-Barca-Granden und nunmehrigen US-Meister mit ihren Frauen. Wahlweise auch mit der gesamten Familie, also mit Kindern. Sehr hübsch!

(Bild: AP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Maddie Meyer)

Messis Traum wurde wahr
Superstar Lionel Messi geht‘s dabei in dem Posting durchaus pathetisch an. Er habe immer von genau diesem Tag geträumt, schreibt er: „Schritt für Schritt sind wir gewachsen, haben uns verbessert und etwas Besonderes aufgebaut, bis wir diese Meisterschaft erreicht haben.“

(Bild: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Überall erfolgreich
Die „Barca-Familie“ ist also auch in Übersee erfolgreich. In ihren Karriere-Glanzzeiten waren Messi, Busquets, Suarez und Alba praktisch alles „zerrissen“. Unter anderem gewannen sie im Verbund 2015 die Champions League, viermal die spanische Meisterschaft, viermal den spanischen Cup und einmal die Klub-WM.

Die legendäre 2015er-Mannschaft des FC Barcelona – unter anderen mit Messi, Busquets, Jordi Alba ...
Die legendäre 2015er-Mannschaft des FC Barcelona – unter anderen mit Messi, Busquets, Jordi Alba und Luis Suarez(Bild: AFP/CHRISTOF STACHE)

Und jetzt also der große Triumpf in den USA. In Fort Lauderdale gewannen die favorisierten Gastgeber von Inter Miami gegen die Vancouver Whitecaps um Ex-Bayern-Star Thomas Müller ein intensiv geführtes Endspiel um den MLS Cup 3:1 (1:0) und holten vor ca. 21.000 Zuschauern erstmals in ihrer Geschichte die Meisterschaft in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga.

Lesen Sie auch:
Lionel Messi hat erstmals die MLS gewonnen.
Sieg gegen Vancouver
Lionel Messi gewinnt mit Inter Miami MLS-Finale
06.12.2025

Ein Eigentor von Edier Ocampo (8.) brachte Miami in Führung, für die Vorentscheidung sorgte Messis Weltmeister-Kollege Rodrigo de Paul (71.) nach Vorlage des argentinischen Superstars. Auch den Endstand durch Tadeo Allende (96.) legte Messi auf. Ali Ahmed gelang der zwischenzeitliche Ausgleich (60.). Mit dem Titel qualifizierte sich Miami für die CONCACAF Champions League.

