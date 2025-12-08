Daniela Katzenberger zeigt Fans neues Dekolleté

„Okay, ich hab‘s gemacht. Ich hab mir die Katzen-Berge verkleinern lassen“, teilt Daniela Katzenberger ihren Fans auf Instagram mit – und zeigt auch gleich einen Vorher-nachher-Vergleich ihres Dekolletés.
„Meine letzten Implantate haben mich fast umgebracht. Ich hatte Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Augenschmerzen“, erklärt die „Katze“ ihren Fans. Sie habe „Schmerztabletten gefressen wie andere Tic Tacs“, weshalb es für sie nun hieß: „Bye Bye Migräne-Möpse.“
Bikini ist jetzt viel zu groß!
In ihrer Reality-Show auf VOX sprach die 39-Jährige bereits über ihr Martyrium. Der Sender begleitete Katzenberger schließlich auch zur Brust-OP. Auf Instagram präsentiert die TV-Blondine jetzt auch ihr neues Dekolleté.
In ihrem Instagram-Clip spricht Daniela Katzenberger über ihre neueste Brust-OP und zeigt ihr neues Dekolleté:
Ihre alten Brüste hätten nicht mehr zu ihrem Körper gepasst, schildert sie. „Ich war die dreiköpfige Katze“, witzelt sie. Endlich passen die Proportionen wieder – und auch normale BH-Größen! Statt Körbchengröße F trägt die „Katze“, die gleich mal den Wäscheschrank aussortierte, nun wieder D.
Nach der OP habe sie das Gefühl, „als hätte ich zwei schwere Silikon-Rucksäcke ausgezogen“, freut sie sich. Und zeigt: Der in Weiß und Gold gestreifte Bikini ist jetzt deutlich zu groß!
„Ich fühle mich wieder wie 20“
„Vielleicht verwende ich die alten Implantate jetzt als Micky-Maus-Ohren oder als Work-out-Hantel“, scherzt sie in bester Katzenberger-Manier. „Und wenn ich sag‘ ich hatte einen Arsch voll Möpse, dann ist das auch so“, lacht sie und streckt ihr Maurer-Dekolleté, das in ihrem alten Sport-BH steckt, in die Kamera.
Im Gespräch mit VOX gab die TV-Blondine aber auch zu, dass die OP mit Risiken verbunden sei: „Die müssen das Silikon-Kissen ja austauschen. Danach wird wieder gestrafft. Die Brustwarze wird ausgestanzt und neu verlegt.“
Doch die Entscheidung hat sich gelohnt! Denn Daniela Katzenberger ist mit ihrem neuen Dekolleté mehr als glücklich: „Ich fühle mich wie 20!“
