Experten rechnen auch 2026 mit Gold-Rekordhoch

Diese Gold-Rally muss irgendwann enden, oder? Die Edelmetallhändler des deutschen Metallurgie-Konzerns Heraeus gehen zumindest im nächsten Jahr nicht davon aus. Sie rechnen für 2026 mit einer Fortsetzung des goldenen Preisanstiegs.
Vor allem die Nachfrage nach dem Edelmetall durch Zentralbanken und die Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA dürften den Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an den Rohstoffbörsen weiter antreiben. Nach dem außergewöhnlich starken Anstieg 2025 erkennen die Heraeus-Experten allerdings eine Überhitzung am Markt.
Sie rechnen daher Anfang 2026 zunächst mit einer Konsolidierungsphase, bevor sich der Preisanstieg beim Gold fortsetzen dürfte. „Wir erwarten für 2026 den Goldpreis in einer Spanne von 3750 bis 5000 US-Dollar je Unze“, sagte Henrik Marx, Leiter Edelmetallhandel bei Heraeus Precious Metals. Zuletzt hatte die Notierung im Oktober an der Börse in London ein Rekordhoch bei 4381 Dollar (3762 Euro) je Unze erreicht, nachdem sie zu Beginn des Jahres bei etwa 2600 Dollar gestanden war.
Prognose: Zentralbanken auch 2026 stark am Goldmarkt aktiv
Auch im kommenden Jahr dürften die Zentralbanken ihre Reserven stärker in Gold anlegen und damit die Nachfrage nach Gold hochhalten. „Die Zentralbanken halten an der Strategie fest, bei ihren nationalen Reserven stärker auf Gold zu setzen“, sagte Heraeus-Experte Marx. Allerdings hat der hohe Goldpreis wohl schon in der zweiten Jahreshälfte die Nachfrage durch Zentralbanken gebremst. „Es ist damit zu rechnen, dass die Nachfrage auch 2026 etwas langsamer wachsen dürfte,“ sagte Marx.
In den vergangenen drei Jahren haben die Zentralbanken jährlich mehr als 1000 Tonnen an Gold den nationalen Reserven hinzugefügt. Nach Einschätzung von Heraeus dürfte diese Marke im kommenden Jahr wohl nicht mehr erreicht werden.
Spekulation auf sinkende Zinsen und höhere Inflation
Darüber hinaus bleibt auch die Spekulation auf sinkende Zinsen und auf eine höhere Inflation in den USA Preistreiber beim Gold. Da Gold keine Marktzinsen abwirft, verstärkt die Aussicht auf fallende Zinsen die Nachfrage nach dem Edelmetall. Allerdings dürfte der hohe Goldpreis die Nachfrage nach Goldschmuck deutlich bremsen, während die Heraeus-Experten bei der Nachfrage nach mit physischem Gold hinterlegten Wertpapieren (ETFs) nach wie vor Luft nach oben sehen.
Ähnlich wie beim Gold ist nach Einschätzung der Heraeus-Experten auch der Markt für Silber nach einer starken Entwicklung heiß gelaufen. Auch hier könnte nach jüngsten Rekordständen im kommenden Jahr eine Konsolidierungsphase bevorstehen. Nach Einschätzung von Heraeus ist bei Silber zudem mit stärkeren Kursschwankungen als bei Gold zu rechnen.
Sollte sich der Preisanstieg beim Gold im kommenden Jahr fortsetzen, dann dürfte der Preis für Silber nach Einschätzung der Heraeus-Experten folgen. „Für den Silberpreis erwarten wir das kommende Jahr eine Bandbreite von 43 bis 62 Dollar je Feinunze“, heißt es im Jahresausblick von Heraeus. Zuletzt hatte der Silberpreis in der vergangenen Woche ein Rekordhoch erreicht, bei 59,33 Dollar (50,95 Euro) je Unze.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.