Österreich erhält EU-Millionen für Wiederaufbau

Österreich hat aus der Jahrhundertflut 2024 viel gelernt, doch noch immer sind nicht alle Schäden beseitigt. Für den Wiederaufbau muss das Land tief in die Tasche greifen. Die Europäische Kommission hat am Montag in Brüssel die finale Auszahlung von 108 Millionen Euro aus dem Solidaritätsfonds der Europäischen Union (EUSF) an Österreich und Polen wegen der Hochwasser im Herbst 2024 bekanntgegeben.