Täglich 20 Migranten von Grenze zu Bayern retour

Stichtag ist der 15. Dezember. Dann laufen die Grenzkontrolle der Österreicher zu Tschechien, Slowakei, Ungarn und Slowenien aus. Dagegen ist fix, dass Bayern seine Grenzübergänge bis zumindest 15. März 2026 weiter intensiv im Auge haben wird. Neben den Übergängen „Walserberg“ in Salzburg und „Kiefersfelden“ in Tirol ist in Oberösterreich die Grenze bei Suben eines der Haupteinsatzgebiete der bayrischen Grenzschützer.