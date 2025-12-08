Zug in der Schweiz entgleist und fast abgestürzt

Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 18 Uhr in der Nähe der Haltestelle „Alter Zoll“. Der talwärts fahrende Zug entgleiste unmittelbar nach der Abfahrt von der Haltestelle im Bereich einer Weiche – zum Glück blieb der 44 Tonnen schwere Treibwagen in extremer Schräglage auf einem Kiesbett hängen. Das Kiesbett ist erst vor wenigen Jahren ausgebaut worden, ansonsten wäre der Zug wohl abgestürzt.