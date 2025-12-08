Vorteilswelt
Dramatischer Vorfall

Zug in der Schweiz entgleist und fast abgestürzt

Chronik
08.12.2025 12:43
Am Sonntagabend ist eine Zug-Garnitur der Appenzeller Bahnen auf der Strecke zwischen Gais und Altstätten – also in unmittelbarer Nähe zur Grenze zu Vorarlberg – entgleist. Dass es keine Verletzten zu beklagen gab, war reines Glück. 

Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 18 Uhr in der Nähe der Haltestelle „Alter Zoll“. Der talwärts fahrende Zug entgleiste unmittelbar nach der Abfahrt von der Haltestelle im Bereich einer Weiche – zum Glück blieb der 44 Tonnen schwere Treibwagen in extremer Schräglage auf einem Kiesbett hängen. Das Kiesbett ist erst vor wenigen Jahren ausgebaut worden, ansonsten wäre der Zug wohl abgestürzt. 

Die etwa 20 Reisenden konnten in weiterer Folge den Zug selbstständig verlassen. Verletzt wurde niemand, eine Person wurde jedoch mit einem Schock zur Überwachung ins Spital gebracht.

Herausfordernde Bergung
Nach Abschaltung der Fahrleitung starteten die Einsatzmannschaften mit den Bergungsarbeiten. Zwei massive Mobilkräne waren erforderlich, um den entgleisten Wagen wieder auf die Schiene zu hieven. Der Bahnverkehr auf der Linie musste eingestellt werden, die Appenzeller Bahnen richteten einen Schienenersatzverkehr ein. 

Untersuchung der Ursache
Solange die Ursache für die Entgleisung noch nicht bekannt ist, bleibt die Strecke gesperrt. Der Sachschaden ist noch nicht beziffert, dürfte jedoch mehrere Hunderttausend Franken betragen.

