Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Budgetbericht

Nächste Panne im Landtag: 187 Millionen fehlten!

Kärnten
08.10.2025 16:00
Seit dem Excel-Fehler bei der Vorsitzfrage muss die SPÖ viel Spott ertragen: Zu Recht?
Seit dem Excel-Fehler bei der Vorsitzfrage muss die SPÖ viel Spott ertragen: Zu Recht?(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

Der Kärntner Landtag scheint vom Pech verfolgt zu sein: Nachdem ein fälschlicherweise als beschlossen kategorisierter Antrag „durchgerutscht“ war, wurde am Mittwoch ganz plötzlich die Finanzausschusssitzung abgesagt – denn es fehlten schlappe 187 Millionen!

0 Kommentare

Die Pech- und Pannenserie scheint nicht abzureißen: Erst Anfang der Woche sorgte ein E-Mail von Landeshauptmann Peter Kaiser an Bundeskanzler Christian Stocker für Verwunderung (wir haben berichtet) – darin thematisierte er einen angeblich beschlossenen Antrag zur vollen Inflationsanpassung der Pensionen. Dabei hatten ÖVP und SPÖ dem Antrag der Freiheitlichen nicht die Dringlichkeit zuerkannt, demnach konnte er gar nicht beschlossen werden.

Absage in letzter Minute
Doch der nächste Fauxpas ließ nicht lange auf sich warten: Am Mittwoch wurde doch glatt eine Finanzausschusssitzung in letzter Minute abgesagt. Überraschend – immerhin stand nur ein Punkt auf der Tagesordnung: der Halbjahresbericht zum Budget 2025. Allerdings hatte sich da erneut ein Fehler eingeschlichen, der diesmal aber ganze 187 Millionen Euro schwer ist.

Negativer Nettofinanzierungssaldo
Auf Seite 5 des Berichtes war in der Erstversion ein negativer Nettofinanzierungssaldo – also das Ergebnis von Ein- und Auszahlung – von rund 104,8 Millionen Euro ausgewiesen. Tatsächlich beläuft sich das Minus im ersten Halbjahr aber auf 291,9 Millionen: „Wir sprechen hier von einer Abweichung von über 187 Millionen Euro zwischen dem ursprünglichen und dem geänderten Bericht“, wundert sich Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer: „Wenn der Fehler nicht im letzten Moment aufgefallen wäre, hätte der Ausschuss und später der Landtag ein völlig falsches Zahlenwerk beschlossen.“

Lesen Sie auch:
Im Kärntner Landtag ist jemandem ein Fehler unterlaufen.
Krone Plus Logo
Wirbel um FPÖ-Antrag
E-Mail an Bundeskanzler: Missgeschick im Landtag
06.10.2025

Nur durch Zufall wurde der Fehler bemerkt
Aufgefallen war der Fehler „Mr. Adlerauge“ Günter Bauer, Direktor des Landesrechnungshofes, der nur zufällig als Auskunftsperson geladen gewesen wäre: „Uns ist eine Abweichung in einer wesentlichen Tabelle aufgefallen, es dürfte zu System-Fehlern beim Erstellen gekommen sein – das kann passieren“, erklärt Bauer. Wie war das noch einmal mit den Fehlern? Einmal ist keinmal? Hierzulande hat das Fehlerteufelchen offenbar Hochsaison.

Um den Fehler, den vor Bauer jeder übersehen hatte, noch vor der Finanzausschusssitzung zu beheben, wurde ein Abänderungsantrag mit den korrigierten Zahlen eingereicht – nur kurze Zeit später musste sich Ausschussobmann Günter Leikam (SPÖ) aber dann doch geschlagen geben und den Termin ersatzlos absagen: Denn der Budgetbericht kann nämlich nicht ohne Regierungsbeschluss im Ausschuss behandelt werden und muss nun zuerst wieder durch die Regierungssitzung, wo sich die Landespolitiker wohl schon gefreut hatten: ein Minus von 104 statt 292 Millionen? An solch einem Rechenfehler hätte Finanzreferentin Gaby Schaunig wohl gefallen gefunden ...

Porträt von Jennifer Kapellari
Jennifer Kapellari
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Die deutsche Autoindustrie (im Bild Autos vom BMW) kommt nicht aus der Krise.
Krise in Autobranche
Deutsche Ministerin: Hilfe nur gegen Jobgarantie
Der deutsche Baustoffhersteller Knauf ist weiterhin in Russland aktiv.
Verhandlungen gestoppt
Knauf bekommt Russland-Geschäft nicht los
Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
134.084 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
133.976 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
120.530 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1632 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1231 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
Einigung bei Beamten-Löhnen: Das sind die Details
1088 mal kommentiert
Künsberg Sarre (NEOS), Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ), Sts Alexander Pröll (ÖVP), ...
Mehr Kärnten
Exponate 150 Jahre alt
Schulmuseum vor möglichem Umzug ins kärnten.museum
Im Budgetbericht
Nächste Panne im Landtag: 187 Millionen fehlten!
Rehe, Hirsche und Co.
Wildwechsel: Herbstliche Dämmerung wird zur Gefahr
Am 10. Oktober
Vor 100 Jahren wurde erstes Heimatmuseum eröffnet
FP-Putsch in Wolfsberg
Volksanwaltschaft will Theuermann-Abwahl prüfen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf