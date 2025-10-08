Nächste Panne im Landtag: 187 Millionen fehlten!

Um den Fehler, den vor Bauer jeder übersehen hatte, noch vor der Finanzausschusssitzung zu beheben, wurde ein Abänderungsantrag mit den korrigierten Zahlen eingereicht – nur kurze Zeit später musste sich Ausschussobmann Günter Leikam (SPÖ) aber dann doch geschlagen geben und den Termin ersatzlos absagen: Denn der Budgetbericht kann nämlich nicht ohne Regierungsbeschluss im Ausschuss behandelt werden und muss nun zuerst wieder durch die Regierungssitzung, wo sich die Landespolitiker wohl schon gefreut hatten: ein Minus von 104 statt 292 Millionen? An solch einem Rechenfehler hätte Finanzreferentin Gaby Schaunig wohl gefallen gefunden ...