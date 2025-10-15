Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nachfolger von Rohr

Andreas Scherwitzl wird neuer Landtagspräsident

Kärnten
15.10.2025 18:19
Andreas Scherwitzl übernimmt das Amt von Rohr.
Andreas Scherwitzl übernimmt das Amt von Rohr.(Bild: Evelyn Hronek)

Die Kärntner SPÖ präsentiert ein neues Duo für den Kärntner Landtag. Landtagspräsident wird Andreas Scherwitzl, dritte Landtagspräsidentin Marika Lagger-Pöllinger.

0 Kommentare

Scherwitzl galt lange Zeit als Favorit für die Nachfolge von Reinhart Rohr. Nun machen die Sozialdemokraten den Sack zu. „Mit Andreas Scherwitzl gewinnt Kärnten einen ersten Landtagspräsidenten, der als Bürgermeister nicht nur das Ohr nah an den Menschen hat, sondern der mit seiner fachlichen Beschlagenheit in rechtlichen Angelegenheiten und Gesetzesmaterien auch einer der wesentlichsten Architekten der neuen Kärntner Landesverfassung ist – dem Fundament, auf dem unsere Demokratie in Kärnten letztendlich fußt“, sagt SP-Klubobmann Herwig Seiser. Scherwitzl ist nicht nur Bürgermeister von Magdalensberg, sondern sitzt für die Roten auch seit 2013 im Kärntner Landtag.

Neo-Parteichef Fellner mit Lagger-Pöllinger und Scherwitzl.
Neo-Parteichef Fellner mit Lagger-Pöllinger und Scherwitzl.(Bild: SPÖ Kärnten)

Frau rückt in Präsidiale nach
Und mit dem Wechsel vom dritten zum ersten Landtagspräsidenten wird die Stelle von Scherwitzl vakant. „Mit Marika Lagger-Pöllinger rückt eine engagierte Landtagsabgeordnete in die Riege der Präsidenten auf, die sich schon als Ausschussvorsitzende durch ihren beherzten Einsatz für Familien einen Namen gemacht hat – und sich nie gescheut hat, bei schwierigen Themen wie Integration oder Asyl Klartext zu reden“, so Seiser.

Das Duo soll bei der nächsten Landtagssitzung am 23. Oktober die Arbeit aufnehmen.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.051 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
218.109 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
139.950 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Details zur Koralmbahn
Warum kürzere Fahrzeit Reisende Geld kosten kann
Krone Plus Logo
Kärntner Tausendsassa
1000 Spiele, drei Sportarten: Schiri pfeift alles!
Nachfolger von Rohr
Andreas Scherwitzl wird neuer Landtagspräsident
Kantorei Maria Saal
Singgemeinschaft mit Herz und Leidenschaft
Krone Plus Logo
Vorfall in Nußdorf
Rassismuseklat: Das hat der „Wutwirt“ damit zu tun
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf