Andreas Scherwitzl wird neuer Landtagspräsident

Scherwitzl galt lange Zeit als Favorit für die Nachfolge von Reinhart Rohr. Nun machen die Sozialdemokraten den Sack zu. „Mit Andreas Scherwitzl gewinnt Kärnten einen ersten Landtagspräsidenten, der als Bürgermeister nicht nur das Ohr nah an den Menschen hat, sondern der mit seiner fachlichen Beschlagenheit in rechtlichen Angelegenheiten und Gesetzesmaterien auch einer der wesentlichsten Architekten der neuen Kärntner Landesverfassung ist – dem Fundament, auf dem unsere Demokratie in Kärnten letztendlich fußt“, sagt SP-Klubobmann Herwig Seiser. Scherwitzl ist nicht nur Bürgermeister von Magdalensberg, sondern sitzt für die Roten auch seit 2013 im Kärntner Landtag.