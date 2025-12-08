SPÖ-Chef geht am Dienstag im Landtag auf Angriff

Der Rote ist fest davon überzeugt, als Finanzfachmann die größte Expertise aller zu haben – von der Wirtschaft bis hin zu Energiefragen. Sein Wissen will Winkler jedenfalls bei der dreitägigen Debatte heraushängen lassen. SPÖ-Landesgeschäftsführerin Nicole Trudenberger kündigt an, dass es die SPÖ anders machen werde und ihren Parteichef im Landtag in den Mittelpunkt stellt. Man will die Bühne nutzen, um die eigenen Ideen unters Volk zu bringen.