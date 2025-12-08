Vorteilswelt
Schneezauber in Kärnten

08.12.2025 12:54
(Bild: Evi D.)

Dieses stimmungsvolle Foto von glitzernden Schneekristallen, die einen einfachen Strauch vor einem Gatter fast verzaubert wirken lassen und ihn dadurch perfekt in Szene setzen, schickte uns Leserin Evi D. Damit lässt sie uns an ihrer Freude über den Schnee, der das Gailtal über Nacht erreicht hat, teilhaben, und nimmt uns auch ein Stückchen auf ihren Morgenspaziergang mit. Wir bedanken uns für diese Einsendung und wünschen ihr und allen Leserinnen und Lesern einen schönen restlichen Feiertag!

Haben Sie auch ein sehenswertes Foto gemacht? Schicken Sie uns Ihre Bilder an leserreporter@krone.at und kassieren Sie für jeden Abdruck in der Printausgabe der Kronen Zeitung 60 Euro als Honorar. Alle Informationen hierzu finden Sie hier.

