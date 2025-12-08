Schneezauber in Kärnten

Dieses stimmungsvolle Foto von glitzernden Schneekristallen, die einen einfachen Strauch vor einem Gatter fast verzaubert wirken lassen und ihn dadurch perfekt in Szene setzen, schickte uns Leserin Evi D. Damit lässt sie uns an ihrer Freude über den Schnee, der das Gailtal über Nacht erreicht hat, teilhaben, und nimmt uns auch ein Stückchen auf ihren Morgenspaziergang mit. Wir bedanken uns für diese Einsendung und wünschen ihr und allen Leserinnen und Lesern einen schönen restlichen Feiertag!