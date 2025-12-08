Lkw gegen Lkw: Lenker in Führerhaus eingeklemmt

Auf der Tauernautobahn A10 hat sich bei Landskron (Kärnten) in den frühen Morgenstunden des Feiertages ein Unfall ereignet. Bereits zuvor hatte es dort gekracht.
Angefangen hat alles mit einem Unfall vor dem Portal der Unterflurtrasse St. Andrä – wegen des Zusammenpralls bildete sich ein Stau, in dem auch ein Lkw-Zug stand. Ein 43 Jahre alter Kraftfahrer aus Tschechien konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte mit rund 70 km/h auf den vor ihm stehenden Lkw.
„Durch die heftige Kollision wurde die Ladefläche des stehenden Fahrzeugs in das Führerhaus des auffahrenden Sattelzuges geschoben“, berichtet die Hauptfeuerwache Villach.
Kommandant-Stellvertreter und Einsatzleiter OBI Martin Regenfelder: „Der Lenker wurde in seiner Kabine eingeschlossen und klagte über Schmerzen im Beinbereich. Glücklicherweise ließ sich die Beifahrertüre des Lkw problemlos öffnen.“
Lenker wurde ins Krankenhaus gebracht
Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades – er wurde mittels Rettungsplattform aus dem deformierten Führerhaus befreit, erstversorgt und dann von der Rettung in das LKH Villach gebracht. Der Lenker des stehenden Lkw, ein 36 Jahre alter rumänischer Staatsangehöriger, blieb laut Polizei unverletzt.
An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Da durch den Aufprall größere Mengen Motoröl und Betriebsmittel ausgetreten waren, mussten diese mittels Bindemittel gebunden werden. Neben der Hauptfeuerwache Villach stand auch die Freiwillige Feuerwehr Vassach im Einsatz. Die Tauernautobahn war in Fahrtrichtung Villach für die Dauer der Aufräumarbeiten bis etwa 7.15 Uhr gesperrt.
