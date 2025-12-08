Lkw gegen Lkw: Lenker in Führerhaus eingeklemmt

Angefangen hat alles mit einem Unfall vor dem Portal der Unterflurtrasse St. Andrä – wegen des Zusammenpralls bildete sich ein Stau, in dem auch ein Lkw-Zug stand. Ein 43 Jahre alter Kraftfahrer aus Tschechien konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte mit rund 70 km/h auf den vor ihm stehenden Lkw.