„Größenwahn und Ängste“: Die Codes des Alchemisten

Verrätselt sind seine Werke alle. Und doch ist der Zugang zu ihnen so leicht, wenn man sich fallenlässt und seinen Beziehungsrahmen auf eine andere Größenordnung eicht. Dann kann es sein, dass man plötzlich selbst über riesige, leuchtende Insektenflügel geht, hinter Codes die Matrix spürt und den langen scharfen Schatten sieht, der unser schmales Sein als unveränderbare Größe begleitet. In der BV-Galerie von 11. Dezember – 26. Jänner.