Trotz Klammers Großneffen „ein Loch im Europacup!“

Nur zwei Speedfahrer

Denn im Speedbereich kann Kärnten im Europacup derzeit nur wenige Athleten aufwarten: Florian Unterwandling (SC Gerlitzen/21) kam 2024 und 2025 auf insgesamt elf Europacup-Einsätze in der Abfahrt und im Super-G, schaffte es dabei einmal in die Top 30. Und Vereinskollege Florian Strauß (21) erreichte bei zehn Versuchen einmal die Top 30.