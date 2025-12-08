Trotz Klammers Großneffen „ein Loch im Europacup!“

Nach dem Weltcup-Aufstieg von Carmen Spielberger und Nadine Fest hinkt Ski-Kärnten heuer im Europacup in allen Belangen etwas hinterher. Verbandspräsident Dieter Mörtl klärt auf und sieht viele junge Talente aufkommen – auch den Großneffen des legendären Franz Klammer!
Die vergangene Europacup-Saison war für Kärntens Landesskiverband (LSVK) extrem erfolgreich. Nadine Fest (SC Gerlitzen/27 Jahre) krallte sich die Europacup-Gesamtwertung, Speed-Kollegin Carmen Spielberger (ESV St. Veit/23) holte in St. Moritz ihren ersten Abfahrtssieg, stand zudem mehrmals am Podium. Als Belohnung gab es für das Duo den Aufstieg in den A-Kader des ÖSV.
„Haben eine Durststrecke“
Wodurch eine Stufe darunter nun aber viel Power fehlt! „Ja, wir haben jetzt ein Loch im Europacup, eine kleine Durststrecke“, weiß auch LSVK-Präsident Dieter Mörtl.
Nur zwei Speedfahrer
Denn im Speedbereich kann Kärnten im Europacup derzeit nur wenige Athleten aufwarten: Florian Unterwandling (SC Gerlitzen/21) kam 2024 und 2025 auf insgesamt elf Europacup-Einsätze in der Abfahrt und im Super-G, schaffte es dabei einmal in die Top 30. Und Vereinskollege Florian Strauß (21) erreichte bei zehn Versuchen einmal die Top 30.
Bei den Girls gibt’s mit Elisa Eisner (Union Klagenfurt/19) überhaupt nur noch eine EC-Technikerin.
Fixstarter
Immerhin: Mit ihrem Bruder Jakob Eisner (22) sowie Oscar Heine (St. Veit-Klippitztörl/22) sind zwei Technik-Boys fix im Europacup dabei – vor kurzem verpassten beim RTL in Zinals (Sz) aber beide den 2. Lauf.
„Wenn kein Stern aufgeht. . .“
„Wenn da nicht irgendwo ein Stern aufgeht, werden die Athleten für diese Saison auch so bleiben“, sagt Mörtl und betont: „Im FIS-Bereich haben wir einige Talente!“
Großneffe von Franz Klammer
Wie etwa Luca Aschbacher (18), Sebastian Malle (18), Johannes Stampfer (18), Lorenz Strauß (18) oder Daniel Klammer (19/alle SC Gerlitzen) – Letzterer ist der Großneffe des legendären Franz Klammer!
Präsidententochter und Schwester einer Olympioniken
Dazu kommen Magnus Fischer (SC Arriach/18), Michi Schlintl (ESV St. Veit/19), David Hrovath (SC Arnoldstein/23) sowie Emely Dobrosek (SC Gerlitzen/17), Karoline Groeblacher (SC Landskron/16), Präsidenten-Tochter Theresa Mörtl (SV Villach/17) und Emma Oschmautz (SC Petzen/18), Schwester des Kanu-Olympioniken Felix.
