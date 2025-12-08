„Sweet Caroline“: Norris auch beim Feiern Champion

Norris am Ziel einer langen Reise

Norris musste das alles vorerst einmal gar nicht kümmern, war er doch gerade am Ziel seiner langen Reise angekommen. „Jetzt bin ich schon neun Jahre bei McLaren. Wir haben schwierige, verrückte Zeiten hinter uns, aber auch gute. Jetzt kann ich denen etwas zurückgeben. Ich glaube, ich habe geliefert.“ Seine beste Leistung in diesem Jahr habe er gebracht, als er sie am meisten gebraucht habe. „In der zweiten Saisonhälfte, als ich ein wenig ins Hintertreffen geraten bin. Da habe ich das Beste herausgeholt und es geschafft, die Lücke wieder zuzufahren.“