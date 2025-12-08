„Hindernisparcour“
Museumspersonal im Louvre will in Streik treten
Das weltberühmte Museum Louvre ist einmal mehr mit negativen Schlagzeilen konfrontiert: Nun will das Personal in Streik treten. Es beklagt neben schlechten Arbeitsbedingungen auch unzumutbare Bedingungen für Besucher. Gäste wären aktuell mit einem „Hindernisparcour“ konfrontiert.
Erst kürzlich wurde ein Wasserschaden bekannt: 300 bis 400 Dokumente aus der Bibliothek der Ägyptologie wurden dabei beschädigt. Dabei handelt es sich vor allem um historische Fachzeitschriften und wissenschaftliche Dokumente, „nicht um Werke des kulturellen Erbes Frankreichs“, erklärte der stellvertretende Verwaltungschef Francis Steinbock.
Besucher in „Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt“
Nun riefen mehrere Gewerkschaften zu einem Streik ab 15. Dezember auf. Wegen Personalmangel, technischer Mängel und des Alters des Gebäudes könnten Öffnungszeiten nicht eingehalten werden, erklärten die Organisationen in einem Brief an Kulturministerin Rachida Dati. „Die Öffentlichkeit hat nur noch eingeschränkten Zugang zu den Werken und ist in ihrer Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt. Ein Besuch im Louvre ist zu einem echten Hindernisparcours geworden“, wurde ausgeführt.
Der Zustand des berühmten Museums, das im Oktober Schauplatz eines spektakulären Diebstahls war und seitdem wegen diverser Sicherheitsmängel in die Kritik geraten ist, ist in Frankreich inzwischen zum Politikum geworden.
