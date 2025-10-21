„Zwangsösterreicher“ vor Gericht: Zehn Jahre Haft!

Auch Schwester hätte „werben“ sollen

„Mich hätte man damals als Deutschen behandelt. Ich wäre nicht arbeitslos, nicht im Knast, man hätte meine Talente gefördert“, sagt er trotzig. Bereits im Mai war er in derselben Sache zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil wurde jedoch aufgehoben, weil sein damaliger Verteidiger noch keine gültige Zulassung hatte.