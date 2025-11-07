Automat teilt den Patienten jetzt die Arzneien zu

Ein wichtiger Schritt und Grundlage hierfür ist die sogenannte „elektronische Fieberkurve“. Darunter versteht man eine digitale Version der traditionellen Fieberkurve, die Vitalparameter, Medikamente, Anordnungen und andere medizinische Daten grafisch und zentral darstellt. Sie verbessert die Patientendokumentation durch automatisierte Erfassung sowie Echtzeit-Überwachung und schlägt etwa „Alarm“, wenn Medikamente sich gegenseitig ausschließen. Und den Ärztinnen und Ärzten stehen damit nun zusätzlich – strukturiert in den Verordnungsprozess aller Patienten eingebunden – Apotheker und Apothekerinnen zur Seite, die zur Optimierung und Sicherheit der Medikation beitragen.