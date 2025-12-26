Kein Duschgel mehr als „Siegprämie“ für Deutsche!

Denn nun heißt es vom Verband im Vorgriff auf die Wettkämpfe in Richtung der Springerinnen in den sozialen Medien: „Über den Jahreswechsel steht für unsere Damen wieder die Two-Nights-Tour in Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf an. In diesem Jahr wartet ein besonderes Highlight: Erstmals wird bei den Damen auch die volle Quali-Prämie vergeben. Möglich macht das auch eine Partnerschaft mit dem Werbeunternehmen WIRmachenDRUCK. Vielen Dank an unseren Partner. Wir freuen uns auf spannende, faire und hochklassige Wettbewerbe!“