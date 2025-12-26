Vorteilswelt
Endlich! DSV reagiert

Kein Duschgel mehr als „Siegprämie“ für Deutsche!

Ski Nordisch
26.12.2025 16:01
Die deutschen Springerinnen können aufatmen.
Die deutschen Springerinnen können aufatmen.(Bild: AFP/JENS SCHLUETER)

Geht doch! Nach dem „Shampoo-Gate“ des Vorjahrs, als eine deutsche Skispringerin ihre peinliche Siegprämie in Form von Körperhygieneartikeln veröffentlicht hatte, ist dieses Mal bei der „Two-Nights-Tour“ im DSV-Lager alles anders ...

0 Kommentare

Rückblick: DSV-Ass Selina Freitag hatte Silvester vergangenes Jahr ihre „Siegprämie“ für die Quali der Two-Nights-Tour (Pendant zur Vierschanzentournee für die Skispringer) in Garmisch-Partenkirchen öffentlich gemacht: Duschcreme, Shampoo und vier Handtücher.

Sachpreise im Hochleistungssport?

Verband kündigt volle Prämienauszalung an
Die Empörung wegen der skurril anmutenden Ungleichbehandlung (die Herren kassieren durchaus Prämien im vierstelligen Bereich) blieb nicht ungehört. Sportdirektor Horst Hüttel kündigte seinerzeit Änderungen an. „Definitiv müssen wir uns da Gedanken machen. Stand jetzt gibt es für eine Qualifikation kein Preisgeld. Handtuch und Duschgel ist ein bisschen unglücklich gewählt. Da ist es gescheiter, man gibt gar nichts“.

Gesagt, getan!

Denn nun heißt es vom Verband im Vorgriff auf die Wettkämpfe in Richtung der Springerinnen in den sozialen Medien: „Über den Jahreswechsel steht für unsere Damen wieder die Two-Nights-Tour in Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf an. In diesem Jahr wartet ein besonderes Highlight: Erstmals wird bei den Damen auch die volle Quali-Prämie vergeben. Möglich macht das auch eine Partnerschaft mit dem Werbeunternehmen WIRmachenDRUCK. Vielen Dank an unseren Partner. Wir freuen uns auf spannende, faire und hochklassige Wettbewerbe!“

Porträt von Markus Krücken
Markus Krücken
