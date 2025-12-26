Vorteilswelt
Nach Weihnachtsdrama

Haus erneut in Flammen: Feuerwehrmann verletzt

Tirol
26.12.2025 15:01
In der Weihnachtsnacht schlugen meterhohe Flammen aus dem Wohnhaus.
In der Weihnachtsnacht schlugen meterhohe Flammen aus dem Wohnhaus.(Bild: ZOOM Tirol)

Mehr als 150 Feuerwehrleute kämpften in der Heiligen Nacht in Kitzbühel in Tirol gegen einen Wohnhausbrand. Bewohner und Haustiere konnten in Sicherheit gebracht werden. Nachdem kurzzeitig „Brand aus“ gegeben wurde, flackerten die Flammen Freitagfrüh wieder auf. Ein Feuerwehrmann wurde bei der Brandbekämpfung verletzt.

Dramatische Stunden spielten sich in der Nacht auf den Christtag in der Gamsstadt ab. Gegen 3 Uhr kam es in einer Dachgeschosswohnung in der Josef-Pirchl-Straße zu einem Brand. Binnen kürzester Zeit schlugen meterhohe Flammen aus dem Dachstuhl.

Straße komplett gesperrt
Beim betroffenen Haus handelt es sich um ein „Mehrgenerationen-Gebäude“ einer Familie, in dem auch die eigene Firma angesiedelt ist. Es steht direkt neben der B161 – die Bundesstraße musste aufgrund des Einsatzes zunächst für den gesamten Verkehr komplett gesperrt werden.

Alle Bewohner – laut Polizei sind es sieben an der Zahl – konnten sich in Sicherheit bringen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Auch Haustiere, offenbar Hunde und Katzen, konnten rechtzeitig ins Freie gebracht werden.

Nach „Brand aus“ Glutnester entdeckt
Der Brand konnte schließlich unter Kontrolle gebracht und eigentlich schon „Brand aus“ gegeben werden. Doch am Abend wurden erneut Glutnester entdeckt, und am Freitag gegen 6.30 Uhr kam es dann im Gebäude erneut zu einer Brandentwicklung.

„Während der Löscharbeiten rutschte ein Feuerwehrmitglied auf einem nassen Holzbalken am Dachstuhl aus und verletzte sich an der Schulter“, erklärt die Polizei. Der Florianijünger musste durch den anwesenden Notarzt erstversorgt und in das Krankenhaus nach St. Johann in Tirol gebracht werden. Zwei Stunden später hieß es dann erneut „Brand aus“.

Brandursache noch unklar
Unverzüglich wurde nach dem Grund für das weihnachtliche Feuerdrama gesucht. „Die genaue Brandursache konnte aufgrund des fortgeschrittenen Brandstadiums vorerst nicht festgestellt werden“, heißt es seitens der Exekutive. Der Brand dürfte in der Küche bzw. dem unmittelbar angrenzenden, mittels Holzverschalung abgetrennten, Wohnbereich ausgebrochen sein. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

Porträt von Samuel Thurner
Samuel Thurner
Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Tirol

