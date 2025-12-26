Haus erneut in Flammen: Feuerwehrmann verletzt

„Während der Löscharbeiten rutschte ein Feuerwehrmitglied auf einem nassen Holzbalken am Dachstuhl aus und verletzte sich an der Schulter“, erklärt die Polizei. Der Florianijünger musste durch den anwesenden Notarzt erstversorgt und in das Krankenhaus nach St. Johann in Tirol gebracht werden. Zwei Stunden später hieß es dann erneut „Brand aus“.