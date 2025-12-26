Polizeieinsatz vor Club in Wiener Innenstadt

Ein heftiger Streit vor einem Club in der Wiener Innenstadt endete am späten Donnerstagabend mit einer Festnahme. Gegen 23 Uhr verweigerte ein Security zwei Männern wegen ihres auffälligen Verhaltens den Zutritt zu dem Lokal. Daraufhin eskalierte die Situation.
Einer der beiden Männer soll den 22-jährigen Security-Mitarbeiter während der Auseinandersetzung massiv bedroht und ihm sogar mit dem Umbringen gedroht haben. Der Mitarbeiter alarmierte sofort die Polizei.
Mann bedrohte auch die Polizei
Auch gegenüber den kurz darauf eintreffenden Beamten zeigte sich der Tatverdächtige (25) alles andere als kooperativ. Laut Polizei verhielt sich der Mann aggressiv und stieß erneut gefährliche Drohungen aus.
Aufgrund seiner erheblichen Gegenwehr mussten die Polizisten Körperkraft anwenden, um ihn unter Kontrolle zu bringen. Der Mann wurde schließlich festgenommen. Weitere Ermittlungen laufen.
