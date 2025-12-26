Minister will gegen Spritpreis-Abzocke vorgehen

Minister: Hohe Gastronomiepreise nicht nachvollziehbar

Doch mit den Spritpreisen ist es noch nicht getan für Marterbauer, er will auch die Preise bei Beherbergung und Gastronomie unter die Lupe nehmen. Hier sieht der Finanzminister eine Erhöhung von sechs Prozent, was ihm zumindest am ersten Blick nicht nachvollziehbar erscheint. Daher werde man die Forschungsinstitute bitten, im Detail hinzuschauen. Zeige sich dann, dass die Preise doch gerechtfertigt seien, sei das ok. Sei das aber nicht der Fall, werde die Regierung Maßnahmen ergreifen, erklärte Marterbauer, noch ohne ins Detail zu gehen.