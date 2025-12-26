Autofahrerin prallt gegen Rollstuhlfahrer (96)

Im grenznahen Bayern wurde am ersten Weihnachtsfeiertag ein 96-jähriger Mann mittelschwer verletzt. Der Senior war mit einem motorisierten Krankenfahrstuhl unterwegs. Eine Frau übersah ihn, weil ihre Frontscheibe noch vereist war.
Der Mann wartete gegen 8.10 Uhr auf der Wittelsbacher Straße in Bad Reichenhall an einer Ampel, weil er rot hatte. Die 74-jährige Frau sah ihn offenbar nicht und kollidierte frontal mit ihm, weil sie zu stark von ihrer Fahrspur abgekommen war.
Mann war nach Unfall ansprechbar
Der Mann kam in die Kreisklinik Bad Reichenhall, war jedoch ansprechbar – es ging ihm laut Polizei den Umständen entsprechend gut. Gegen die Frau wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.
Die bayrische Polizei weist darauf hin, dass Autos nur bei freier Sicht gefahrlos gefahren werden dürfen.
