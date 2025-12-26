Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Zu verschmerzen, ...“

Unmut bei ÖSV-Ass: „Nicht ganz würdiger Ersatz“

Ski Alpin
26.12.2025 14:48
Raphael Haaser hätte sich eher über ein Rennen in Bormio gefreut.
Raphael Haaser hätte sich eher über ein Rennen in Bormio gefreut.(Bild: GEPA)

Der Super-G in Livigno am Samstag (ab 11.30 Uhr – im „Sportkrone.at“-Liveticker) fungiert als Ersatz für die sonst unmittelbar nach Weihnachten bestrittenen Bormio-Rennen. Das Spektakel auf der Stelvio fällt aus, weil dort im Februar die olympischen Ski-Entscheidungen der Männer ausgetragen werden. Nicht alle Athleten sind damit zufrieden.

0 Kommentare

Die österreichischen Speed-Asse um Vincent Kriechmayr suchen beim Ersatz auf der mit einigen Steilpassagen aufwartenden Li-Zeta-Strecke einen versöhnlichen Jahresabschluss. „In Nordamerika hat ja alles gepasst, es kann schnell wieder in die andere Richtung gehen“, erklärte Kriechmayr. Die Schlappen auf der Saslong von Gröden seien abgehakt.

In Livigno wolle er mit mehr Vertrauen und Überzeugung auftreten. „Hier werden die Karten wieder neu gemischt. Man muss schauen, dass man von oben bis unten eine beherzte Fahrt macht“, betonte der Routinier. Im Super-G-Weltcup liegt Kriechmayr dank seines zweiten Platzes in Copper Mountain und des Sieges in Beaver Creek nur 16 Punkte hinter Topstar Marco Odermatt.

Haaser sieht keinen „ganz würdigen Ersatz“
Der US-Auftakt sollte auch Raphael Haaser Auftrieb geben, der Riesentorlauf-Weltmeister deutete dort im Super-G mit zwei dritten Plätzen sein großes Potenzial in den schnellen Disziplinen an. Lieber würde der Tiroler auf der Stelvio daran anschließen. „Es ist vielleicht nicht ganz ein würdiger Ersatz für Bormio, aber ich glaube, es ist zu verschmerzen“, meinte Haaser vor dem wohl einmaligen Auftritt in Livigno.

Lesen Sie auch:
Alexis Monney fordert mehr „anspruchsvollere“ Abfahrten im Weltcup-Kalender.
Erhält Zuspruch
Kitz-Sieger verärgert: „Kann nicht sein, dass ...“
04.12.2025

Damit ist der ÖSV-Athlet nicht alleine. Mehrere Speed-Spezialisten aus dem Schweizer Team oder auch Routinier Dominik Paris aus Südtirol haben den Ausfall der Weltcup-Rennen in Bormio beklagt und hatten sich „schwierigere“ Rennen gewünscht. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Raphael Haaser
NordamerikaGrödenBormio
Weihnachten
UnmutMänner
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir zusperren auch“
256.171 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Formel 1
Max Verstappen wechselt im neuen Jahr zu Mercedes
129.141 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
Während Weihnachtsessen brannte Bauernhof nieder
116.332 mal gelesen
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Stall im Vollbrand.
Mehr Ski Alpin
„Zu verschmerzen, ...“
Unmut bei ÖSV-Ass: „Nicht ganz würdiger Ersatz“
Krone Plus Logo
Eichberger im Gespräch
Nach dem Olympia-Aus sind auch Tränen geflossen
Shiffrin emotional
„Tränen können eine größere Geschichte erzählen“
Auftritt mit Schwester
„Weihnachtliche“ Vonn: Training, Tanzen, Familie!
Nach zehn Monaten
Ricarda Haaser gibt am Semmering ihr Comeback

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf