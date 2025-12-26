Unmut bei ÖSV-Ass: „Nicht ganz würdiger Ersatz“

Haaser sieht keinen „ganz würdigen Ersatz“

Der US-Auftakt sollte auch Raphael Haaser Auftrieb geben, der Riesentorlauf-Weltmeister deutete dort im Super-G mit zwei dritten Plätzen sein großes Potenzial in den schnellen Disziplinen an. Lieber würde der Tiroler auf der Stelvio daran anschließen. „Es ist vielleicht nicht ganz ein würdiger Ersatz für Bormio, aber ich glaube, es ist zu verschmerzen“, meinte Haaser vor dem wohl einmaligen Auftritt in Livigno.