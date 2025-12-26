Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spendenaktion startet

Sternsinger singen bei Politik und Kirchenspitze

Innenpolitik
26.12.2025 16:19
Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Ehefrau Doris Schmidauer empfingen schon 2024 ...
Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Ehefrau Doris Schmidauer empfingen schon 2024 die Sternsinger in der Hofburg.(Bild: Ludwig Schedl)

Ab 27. Dezember läuten in Österreich wieder die Sternsinger an die Türen und sammeln Geld für Hilfsprojekte in ärmeren Ländern. Die „Heiligen Drei Könige“ besingen in der kommenden Woche auch die Kirchenspitze und hochrangige Politiker.

0 Kommentare

Die Sternsinger werden am Montag bei Kardinal Christoph Schönborn, dem designierten Wiener Erzbischof Josef Grünwidl sowie bei Bundeskanzler Christian Stocker zu Gast sein, ehe am Dienstag auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg Besuch erhält. Das teilte die Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar am Freitag der Kathpress mit.

Am 1. Jänner wird eine Gruppe aus Frauenkirchen (Diözese Eisenstadt) in Rom beim Neujahrsgottesdienst mit Papst Leo XIV. dabei sein, ehe auch Österreichs Regierungsmitglieder und Parteispitzen königliche Besuche bekommen.

Bis 6. Jänner unterwegs
Insgesamt rund 85.000 Kinder verkleiden sich in der Sternsingerzeit von 27. Dezember bis 6. Jänner in ganz Österreich als Caspar, Melchior und Balthasar, ziehen von Haus zu Haus, um die weihnachtliche Friedensbotschaft und Segenswünsche für das neue Jahr zu überbringen. Gleichzeitig bitten sie um Spenden, um Menschen in den ärmsten Regionen der Welt zu unterstützen. Begleitet werden die Kinder von rund 30.000 Erwachsenen.

Lesen Sie auch:
Weihnachten – ein Fest des Zusammenseins und des Friedens, und doch im Wandel ...
Raunächte, Krippen ...
Wie Weihnachten früher war, was davon übrig ist
24.12.2025

500 Projekte werden unterstützt
Mit den erhaltenen Spenden unterstützt die Dreikönigsaktion rund 500 Hilfsprojekte in Armutsregionen der Welt. Bei der im Jahr 1954 gestarteten Initiative wurden bisher 560 Millionen Euro gesammelt, wobei im Vorjahr erstmals die Marke von 20 Millionen Euro überschritten wurde.

In diesem Jahr liegt der inhaltliche Schwerpunkt des Sternsingens auf Tansania. Dort werden Frauen und Mädchen aus der Volksgruppe der Massai gestärkt. Mädchen werden dabei unterstützt, ihre Schulbildung erfolgreich abzuschließen, Frauen dabei, sich ein eigenes Einkommen zu erwirtschaften.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir zusperren auch“
256.171 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Formel 1
Max Verstappen wechselt im neuen Jahr zu Mercedes
129.141 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
Während Weihnachtsessen brannte Bauernhof nieder
116.332 mal gelesen
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Stall im Vollbrand.
Mehr Innenpolitik
Spendenaktion startet
Sternsinger singen bei Politik und Kirchenspitze
FPÖ: „Unfaires Foul“
Minister will gegen Spritpreis-Abzocke vorgehen
Krone Plus Logo
Zu wenig Reformtempo
Meinl-Reisinger: „Ich verstehe die Ungeduld“
„In naher Zukunft“
Selenskyj kündigt baldigen Besuch bei Trump an
Sogar Santa im Visier
Bizarre Gespräche: Trumps seltsame Weihnachts-Show
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf