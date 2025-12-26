Sternsinger singen bei Politik und Kirchenspitze

Bis 6. Jänner unterwegs

Insgesamt rund 85.000 Kinder verkleiden sich in der Sternsingerzeit von 27. Dezember bis 6. Jänner in ganz Österreich als Caspar, Melchior und Balthasar, ziehen von Haus zu Haus, um die weihnachtliche Friedensbotschaft und Segenswünsche für das neue Jahr zu überbringen. Gleichzeitig bitten sie um Spenden, um Menschen in den ärmsten Regionen der Welt zu unterstützen. Begleitet werden die Kinder von rund 30.000 Erwachsenen.