Osttiroler (33) sorgt für „Weihnachtswunder“

Manfred (33) aus Virgen (Tirol) hat rund um die Weihnachtsfeiertage Stammzellen gespendet und ist damit der 807. registrierte Lebensretter der Organisation „Geben für Leben“. Damit schenkt er einem schwer kranken Menschen und dessen Familie das wohl kostbarste aller Geschenke.
Der Osttiroler (33) hatte sich im Jahr 2024 eigentlich als Spender für die kleine Gloria in Lienz typisieren lassen – zu ihr passten seine genetischen Daten leider nicht. Doch heuer – ein Jahr später – kam der Anruf: Seine Gewebemerkmale passten zu jenen eines Patienten in Südeuropa, der dringend auf eine Stammzellspende angewiesen war.
Für Manfred war rasch klar, dass er helfen will: „Und ich würde es sofort wieder machen!“, so der Spender.
Ich hatte einen sehr guten Eindruck. Das Team von Geben für Leben und vom Grazer Krankenhaus war sehr nett und hilfsbereit. Ich würde es sofort wieder machen!
Manfred (33) aus Virgen
Stammzellenspender werden vor allem für Leukämie- oder andere Blutkrebs-Patienten gesucht und sind meist die letzte Hoffnung auf Heilung. Die Chance, dass zwei Menschen zufällig die gleichen Gewebemerkmale besitzen, liegt statistisch bei etwa 1 zu 500.000 – umso wertvoller ist jede einzelne Typisierung und Spende.
Auch Sie können helfen
Jede Registrierung kann der Beginn einer lebensrettenden Reise sein. Wer zwischen 17 und 45 Jahre alt und gesund ist, kann sich online über Geben für Leben typisieren lassen oder bei einer lokalen Aktion mitmachen. „Wir danken Manfred von Herzen für seine Hilfsbereitschaft, seinen Mut und sein großes Herz. Du bist das Weihnachtswunder für eine Familie“, bedankt sich die Organisation bei Manfred.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.