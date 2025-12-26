Vorteilswelt
Schwerkranken gerettet

Osttiroler (33) sorgt für „Weihnachtswunder“

Kärnten
26.12.2025 15:00
Manfred ließ sich typisieren und rettete so einem Mann das Leben.
Manfred ließ sich typisieren und rettete so einem Mann das Leben.(Bild: Geben für Leben)

Manfred (33) aus Virgen (Tirol) hat rund um die Weihnachtsfeiertage Stammzellen gespendet und ist damit der 807. registrierte Lebensretter der Organisation „Geben für Leben“. Damit schenkt er einem schwer kranken Menschen und dessen Familie das wohl kostbarste aller Geschenke.

Der Osttiroler (33) hatte sich im Jahr 2024 eigentlich als Spender für die kleine Gloria in Lienz typisieren lassen – zu ihr passten seine genetischen Daten leider nicht. Doch heuer – ein Jahr später – kam der Anruf: Seine Gewebemerkmale passten zu jenen eines Patienten in Südeuropa, der dringend auf eine Stammzellspende angewiesen war.

Für Manfred war rasch klar, dass er helfen will: „Und ich würde es sofort wieder machen!“, so der Spender.

Zitat Icon

Ich hatte einen sehr guten Eindruck. Das Team von Geben für Leben und vom Grazer Krankenhaus war sehr nett und hilfsbereit. Ich würde es sofort wieder machen!

Manfred (33) aus Virgen

Stammzellenspender werden vor allem für Leukämie- oder andere Blutkrebs-Patienten gesucht und sind meist die letzte Hoffnung auf Heilung. Die Chance, dass zwei Menschen zufällig die gleichen Gewebemerkmale besitzen, liegt statistisch bei etwa 1 zu 500.000 – umso wertvoller ist jede einzelne Typisierung und Spende.

Auch Sie können helfen
Jede Registrierung kann der Beginn einer lebensrettenden Reise sein. Wer zwischen 17 und 45 Jahre alt und gesund ist, kann sich online über Geben für Leben typisieren lassen oder bei einer lokalen Aktion mitmachen. „Wir danken Manfred von Herzen für seine Hilfsbereitschaft, seinen Mut und sein großes Herz. Du bist das Weihnachtswunder für eine Familie“, bedankt sich die Organisation bei Manfred.

Porträt von Jennifer Kapellari
Jennifer Kapellari
Kärnten

Folgen Sie uns auf