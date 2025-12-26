„Pannen-Stadtchef“ schafft es ins deutsche TV

Rädler nimmt es mit Humor

Trotz großer Kreativität kam das Rateteam nicht auf die richtige Lösung. Als dann der Videoclip eingespielt und das Rätsel aufgelöst wurde, war das Gelächter groß. Auch Rädler nimmt den Vorfall mittlerweile mit Humor: „Diese Episode hat eine erstaunliche mediale Reise hinter sich und zeigt, wie schnell lokale Ereignisse überregional Aufmerksamkeit erlangen können.“