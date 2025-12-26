„Pannen-Stadtchef“ schafft es ins deutsche TV

Im Februar dieses Jahres hat die Stadt Feldkirch das erste vollelektrische Müllauto feierlich eingeweiht. Zu diesem Anlass fuhr Bürgermeister Manfred Rädler (ÖVP) ein paar Meter mit dem Gefährt – blöderweise ohne den dafür notwendigen Führerschein. Das sorgte nun auch im deutschen Fernsehen für Lacher.
Bereits damals hatte der Fall österreichweit für Schlagzeilen gesorgt. Rädler selbst musste danach eine Geldstrafe in Höhe von 400 Euro berappen – dafür wurde er allerdings zu einer kleinen Berühmtheit. Nun kennt man ihn sogar bei unseren deutschen Nachbarn.
Kurz vor Weihnachten war der schwarzfahrende Bürgermeister Thema in der beliebten ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“. In der Sendung, die auch im ORF ausgestrahlt wurde, wollte Quizmaster Kai Pflaume von Schauspieler Wotan Wilke Möhring und Schlagerstar Michelle wissen, weshalb Manfred Rädler damals Selbstanzeige erstattet hatte. Zu den weiteren Gästen zählten unter anderem Tobias Moretti und Dieter Bohlen.
Rädler nimmt es mit Humor
Trotz großer Kreativität kam das Rateteam nicht auf die richtige Lösung. Als dann der Videoclip eingespielt und das Rätsel aufgelöst wurde, war das Gelächter groß. Auch Rädler nimmt den Vorfall mittlerweile mit Humor: „Diese Episode hat eine erstaunliche mediale Reise hinter sich und zeigt, wie schnell lokale Ereignisse überregional Aufmerksamkeit erlangen können.“
