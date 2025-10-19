Erfolgloses Europa: Wie traurig, wie wahr!

Neben anderen wichtigen Aussagen („In der geopolitischen Zeitenwende, die wir erleben, muss Europa sich neu erfinden“ oder „Wenn wir nicht klar zu verstehen geben, dass wir uns nicht auseinanderdividieren lassen, dass wir solidarisch zueinanderstehen, ist unsere Art zu leben in ernsthafter Gefahr“) heißt es da: „Wir brauchen eine Europäische Union, die sich auf das Wesentliche konzentrieren kann.“ Wie wahr! Macht es.