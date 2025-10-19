Erfolgloses Europa: Wie traurig, wie wahr!

„Europa hat seine historische globale Rolle abgegeben. Es beschäftigt sich mit seinen eigenen Krisen, mit seiner nicht mehr funktionierenden Wirtschaft, mit seinen Budgetkrisen.“ Es ist ein aufsehenerregendes, ein hartes Urteil über die EU und Europa, das unser erfahrener Außenpolitikexperte Kurt Seinitz in der „Krone“ getroffen hat.
Niemand habe Europa gezwungen, erfolglos zu werden, es habe den Niedergang selbst gewählt, findet unser Kenner, der auch daran erinnert, dass Europa anstelle eines notwendigen Schulterschlusses zur wirtschaftlichen Aufholjagd über politische Eingriffe in das Alltagsleben der Bürger streitet.
Wie traurig!
Ja, wir haben es so wie viele unserer Leser kritisiert: Brüssel nimmt sich statt der großen Fragen lieber solch schwachsinniger Randthemen wie des Verbots von Bezeichnungen wie Sojaschnitzel, Tofu-Wurst oder Veggie-Burger an. Wie traurig!
Wie wahr!
Umso interessanter, was vor dem Staatsbesuch des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in der kommenden Woche in Österreich Steinmeier und unser Bundespräsident Alexander Van der Bellen in einem gemeinsamen Statement in der „Krone“ und deutschen Medien schreiben.
Neben anderen wichtigen Aussagen („In der geopolitischen Zeitenwende, die wir erleben, muss Europa sich neu erfinden“ oder „Wenn wir nicht klar zu verstehen geben, dass wir uns nicht auseinanderdividieren lassen, dass wir solidarisch zueinanderstehen, ist unsere Art zu leben in ernsthafter Gefahr“) heißt es da: „Wir brauchen eine Europäische Union, die sich auf das Wesentliche konzentrieren kann.“ Wie wahr! Macht es.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.