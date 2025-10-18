„Dann ist unsere Art zu leben in ernster Gefahr!“

„... dafür muss Europa einen Beitrag leisten“

Das hat Konsequenzen: Wir Europäer können uns nicht mehr auf andere verlassen, müssen selbst für unseren Schutz sorgen, unsere eigene Verteidigungsfähigkeit und Abschreckung glaubhaft stärken. Europa muss seine eigene Sicherheit garantieren, auch um nicht von anderen als schwach und steuerbar gesehen zu werden. Und „Europa“ ist hier bewusst nicht auf die Staaten der EU beschränkt, auch Großbritannien und Norwegen kommen zentrale Rollen zu. Für dieses Ziel müssen und werden wir als Europa einen größeren Beitrag leisten.