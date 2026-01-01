Druck auf Doskozil, aber Fronten verschieben sich

Der grüne Ruhepol

Zur Stabilität der Regierung trägt maßgeblich Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner (Grüne) bei. Während Doskozil die öffentliche Auseinandersetzung führt, sorgt sie für Ruhe im Inneren. Sie setzt auf Umsetzung, hält Konflikte klein und hält die Koalition zusammen. Politisch unspektakulär, für die Regierungsarbeit aber auch im neuen Jahr entscheidend.

Offene Fragen bei der FPÖ

Von der Opposition kommt gewiss weniger Gegenwind. Mit dem Rückzug Norbert Hofers als FPÖ-Klubobmann fehlt jene Figur, die in der öffentlichen Wahrnehmung als ernst zu nehmender Gegenspieler Doskozils galt. Hofer erreichte dabei auch Wähler außerhalb des freiheitlichen Kerns. In der FPÖ ist nach seinem Abgang offen, wer künftig im Landtagsklub den Ton angibt. Landesparteiobmann Petschnig kündigte eine personelle Neuaufstellung an, die jedoch nur ohne Hofer im Landtag möglich wäre. Dass dieser sein Mandat vorerst behält, blockiert den Umbau. Es ist nicht davon auszugehen, dass bei den Blauen so bald Ruhe einkehrt.