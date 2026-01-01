Legt geplanter Einkaufstempel Feuerwehr trocken?

Wasserleitung ist Schwachpunkt – „könnte aber leicht behoben werden“

Dass beim Wasser nicht alles zum Besten stünde, bestätigt aber auch Kasper. Er weist aber auf die bevorstehende Sanierung hin – und auch auf eine starke EVN-Wasserleitung, die an dem potenziellen Baugrund vorbeiführen soll. „Hier ist genügend Druck da, um das Netz zu erneuern – noch bevor der Einkaufstempel in Betrieb gehen würde“, so der Chef der Großgemeinde, der zusätzlich auch darauf verweist, dass nicht einmal „alle vorbereitenden Maßnahmen und notwendigen Untersuchungen“ abgeschlossen seien. „Unter anderem ein Zivilingenieurbüro wird das Projekt natürlich genau unter die Lupe nehmen.“ Außerdem sei das Gemeindeoberhaupt dafür, vorher auch eine Bürgerbefragung durchzuführen.