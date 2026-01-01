Rapper Chakuza: „Musik hat mir nie geholfen“

Vor „Traume. Drama. Drums“ hast du aber ein witziges Mundart-Album veröffentlicht. Wie kam es denn dazu?

Ich habe schon länger mit Mundart-Rap kokettiert und kenne viele Leute, die das machen. Ich habe das immer gefeiert. Irgendwann war es dann einfach Zeit dafür. Der österreichische Humor ist derb und das macht mir unglaublich viel Spaß. In mir steckt diese Seite genauso – egal wie nachdenklich meine Musik sonst ist.

Du warst ja beim Label ersguterjunge unter Vertrag. Was war denn die wichtigste Lektion, die du dort gelernt hast?

Sei niemals den falschen Menschen gegenüber loyal. Das ist die wichtigste Lektion für mich gewesen.

Viele verbinden dich bis heute mit dieser Phase an Bushidos Seite. Wie geht es dir damit?

Mittlerweile nervt es mich. Ich bin seit mehr als 20 Jahren dabei, aber nur vier oder fünf davon war ich bei „EGJ“. Ich habe danach größere Erfolge gefeiert. Früher wirkte alles nur größer, weil es weniger Medien gab. Ein TV-Auftritt hat gereicht, um als Star zu gelten. Heute ist das Gott sei Dank anders.