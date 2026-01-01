Vorteilswelt
Jetzt ist es offiziell

Vikings-Footballer greifen 2026 in dieser Liga an

Sport-Mix
01.01.2026 06:00
Die Vikings greifen in der neuen Liga wieder an.
Die Vikings greifen in der neuen Liga wieder an.(Bild: GEPA)

Nach den Turbulenzen rund um die European League of Football war lange unklar, wie die europäische Football-Landschaft 2026 aussehen wird. Langsam lichten sich die Nebel. Nun steht auch fest, in welchem Bewerb die Franchise der Vienna Vikings 2026 auf Titeljagd gehen wird.

Mit dem neuen Jahr kehrt bei der Football-Franchise der Vienna Vikings wieder Ruhe ein. Nach dem Hin und Her rund um die European League of Football (ELF) ist nun auch offiziell klar, dass die Wikinger in der Saison 2026 an der neu gegründeten American Football League Europe (AFLE), kurz „The League“ genannt, teilnehmen werden.

Robin Lumsden führt die Franchise der Vienna Vikings in eine neue Ära.
Robin Lumsden führt die Franchise der Vienna Vikings in eine neue Ära.(Bild: Jana Madzigon)

„Langfristige Stabilität und Planbarkeit für die Franchises in Europa, die gut und eng zusammenarbeiten, ist das Wichtigste“, betont Robin Lumsden, Haupteigentümer der Vienna Vikings Franchise. „Daher haben wir uns für den Weg der AFLE entschieden, mit Geld von nordamerikanischen Investoren zu arbeiten, um diese Stabilität zu schaffen.“

Wie immer scheut Lumsden auch den Vergleich mit den ganz großen Namen und Ligen im internationalen Sportgeschäft nicht: „Ich sehe da durchaus Parallelen zu Bernie Ecclestone und seiner Lösung für eine langfristige Zukunft der Formel 1 oder auch zur Premiere League im englischen Fußball: Themen zentral vermarkten, damit alle profitieren können. Wir brauchen auch in der EU mehr Selbstbewusstsein, sollten uns nicht immer nach unten loben, sondern nach oben streben.“

Spannende neue Teilnehmer scharren in den Startlöchern
Neben den Vikings haben mit Berlin Thunder und Rheinfire Düsseldorf zwei der wichtigsten deutschen Franchises für die neue Liga genannt, dazu die Wroclaw Panthers aus Polen sowie Teams aus Paris und der Schweiz. Laut „Krone“-Informationen sollen Teams aus London und Monaco hinzukommen, die Liga mit zehn Teams in ihre erste Saison gehen.

Lumsden lebt für Football, spielte früher auch selbst.
Lumsden lebt für Football, spielte früher auch selbst.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der Teilnahme des ELF-Champions von 2022 an „The League“ sagt Lumsden, „dass wir in Wien unsere Verträge eben einhalten“. Jener mit der ELF endete am 31. Dezember 2025. Während die Vikings hier mit klarer Kante agieren, nahmen die Raiders Tirol zwar wochenlang an den Meetings der AFLE teil, bleiben aber Teil der ELF.

Porträt von Felix Cerny
Felix Cerny
