Vikings-Footballer greifen 2026 in dieser Liga an

Wie immer scheut Lumsden auch den Vergleich mit den ganz großen Namen und Ligen im internationalen Sportgeschäft nicht: „Ich sehe da durchaus Parallelen zu Bernie Ecclestone und seiner Lösung für eine langfristige Zukunft der Formel 1 oder auch zur Premiere League im englischen Fußball: Themen zentral vermarkten, damit alle profitieren können. Wir brauchen auch in der EU mehr Selbstbewusstsein, sollten uns nicht immer nach unten loben, sondern nach oben streben.“