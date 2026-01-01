HEUTE LIVE: Brentford gegen Dansos Tottenham!
England-Liga-TICKER
19. Runde in der Premier League: Tottenham Hotspur, Klub von ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso, muss ab 21 Uhr beim Brentford FC ran. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Mittelmaß gegen Mittelmaß – ganz grob gesagt läuft das Duell FC Brentford gegen Tottenham auf diese Formel hinaus.
Vor allem für die Gäste mit ÖFB-Legionär Kevin Danso muss diese Formel allerdings eine Enttäuschung darstellen, haben die „Spurs“ doch eigentlich höhere Ansprüche.
Immerhin: Mit einem Sieg könnte jedes der beiden Teams bei idealen Ergebnissen in den Parallelpartien auf Patz sieben vorstoßen …
