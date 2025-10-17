Wie viel Schuld hat die EU an Europas Niedergang?

Auf Trumps pompösem amerikanisch-arabischem „Friedens-Gipfel“ in Ägypten zur Feier seines Gaza-Plans waren sie alle dabei: die Parade-Europäer Macron, Starmer, Merz – als Statisten in der zweiten Reihe. Trump hatte jeden einzelnen von ihnen auf dem Podium sarkastisch vorgeführt, verspottet.