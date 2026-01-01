LIVE ab 14 Uhr: Wer gewinnt das Neujahrsspringen?
Tournee-TICKER
2025 ist vorbei, ist Vergangenheit, ab sofort schreiben wir 2026 und blicken in die Zukunft – und wie es die Tradition vorschreibt, steigt am ersten Tag des neuen Jahres das traditionelle Skispringen in Garmisch-Partenkirchen. Ob wie im Vorjahr ÖSV-Adler Daniel Tschofenig gewinnt, der heurige Oberstdorf-Sieger Domen Prevc erneut allen anderen davonfliegt oder gar ein neuer Gewinner aufzeigt? Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Hier der Stand in der Tournee-Wertung:
Hier der Stand im Gesamtweltcup:
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.