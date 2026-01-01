LIVE ab 14 Uhr: Wer gewinnt das Neujahrsspringen?

2025 ist vorbei, ist Vergangenheit, ab sofort schreiben wir 2026 und blicken in die Zukunft – und wie es die Tradition vorschreibt, steigt am ersten Tag des neuen Jahres das traditionelle Skispringen in Garmisch-Partenkirchen. Ob wie im Vorjahr ÖSV-Adler Daniel Tschofenig gewinnt, der heurige Oberstdorf-Sieger Domen Prevc erneut allen anderen davonfliegt oder gar ein neuer Gewinner aufzeigt? Wir berichten live (siehe unten).