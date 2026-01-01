Zweite Sohle im Socken! Eklat um norwegisches Team

Die Gesamtweltcup-Dritte gewann im laufenden Olympia-Winter bereits ein Springen in Wisla und stand vor der Two-Nights-Tour dreimal in Serie auf dem Podest. Bei der durch den norwegischen Anzug-Skandal überschatteten Heim-WM in Trondheim im Februar hatte Ström im Team sowie Mixed-Team die Goldmedaille gewonnen und auf der Normalschanze Bronze geholt.