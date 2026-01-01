Zweite Sohle im Socken! Eklat um norwegisches Team

Wirbel beim Auftakt der Two-Nights-Tour in Garmisch-Partenkirchen: Rund zehn Monate nach dem Anzug-Skandal bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim gibt’s erneut einen Aufreger rund um das norwegische Team.
Die Norwegerin Anna Odine Ström wurde am Mittwochabend nachträglich disqualifiziert. Der Grund: Bei der Elftplatzierten war bei der FIS-Kontrolle nach dem Bewerb eine zusätzliche Sohle in einem Socken gefunden worden, wie der Weltverband mitteilte.
Die Gesamtweltcup-Dritte gewann im laufenden Olympia-Winter bereits ein Springen in Wisla und stand vor der Two-Nights-Tour dreimal in Serie auf dem Podest. Bei der durch den norwegischen Anzug-Skandal überschatteten Heim-WM in Trondheim im Februar hatte Ström im Team sowie Mixed-Team die Goldmedaille gewonnen und auf der Normalschanze Bronze geholt.
Eder verpasst das Podest knapp
Österreichs Hoffnung Lisa Eder belegte am Mittwoch in Garmisch-Partenkirchen Rang vier. Die Salzburgerin setzte am Silvestertag Sprünge über 127,5 und 129,5 m in den Schnee und verpasste das Stockerl um 4,2 Punkte. Den Sieg holte sich überlegen die Slowenin Nika Prevc (136,5/134,5 m) mit 271,1 Zählern vor der Deutschen Selina Freitag (-23,1 Pkt.) und Nozomi Maruyama aus Japan (-27,0).
