Putin: Übellaunig mit Geld und Gold im Luxusbunker

Wenn jemand am Sonntag zwischen Weihnachten und Neujahr eine besonders bösartige Botschaft in die Welt schickt, dann besteht kein Zweifel daran, dass man es mit einer besonders bösartigen Person zu tun hat. Die Rede ist von Wladimir Putin. Der hat sich am Wochenende in seine Militäruniform geworfen, um den USA und vor allem Europa auszurichten, dass Russland alle Probleme mit Gewalt lösen könne.