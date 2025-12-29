Vorteilswelt
Putin: Übellaunig mit Geld und Gold im Luxusbunker

29.12.2025 06:00
Wenn man sieht, wer seine Kumpel sind, versteht man auch, warum Putin so übellaunig ist.
Wenn man sieht, wer seine Kumpel sind, versteht man auch, warum Putin so übellaunig ist.(Bild: EPA/KREMLIN.RU / HANDOUT)
Wenn jemand am Sonntag zwischen Weihnachten und Neujahr eine besonders bösartige Botschaft in die Welt schickt, dann besteht kein Zweifel daran, dass man es mit einer besonders bösartigen Person zu tun hat. Die Rede ist von Wladimir Putin. Der hat sich am Wochenende in seine Militäruniform geworfen, um den USA und vor allem Europa auszurichten, dass Russland alle Probleme mit Gewalt lösen könne.

Das ist ja großartig, Genosse Wladimir Wladimirowitsch, ganz großartig. Jeder Trottel kann Probleme mit Gewalt lösen. Man kann auch mit einem Hammer auf den Laptop eindreschen, wenn er nicht mehr auf Befehle reagiert.

Nur hat nicht jeder Trottel Atomwaffen und eine Armee zur Verfügung. Aber Putin mag vieles sein, Idiot ist er keiner. Nach den einsamen Monaten im Kreml während der Pandemie und den Kriegsjahren könnten bei ihm allerdings ein paar Schrauben locker sitzen.

Analysiert für die „Krone“: Innenpolitik-Experte Claus Pándi
Analysiert für die „Krone“: Innenpolitik-Experte Claus Pándi(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Wenn man sieht, wer seine Kumpel sind, versteht man auch, warum er übellaunig ist. Da hat er mit Oligarchen das Land geplündert und sitzt mit Geld und Gold in Luxusbunkern zwischen Wladiwostok und einem Kaff am Schwarzen Meer. Dort isst er über Landkarten gebeugt Gänseleber, die ihm sein Freund Orbán geschickt hat.

Spott über diese Figur ist im Moment ein schwacher Trost. Doch auch die Herrschaft dieses Gangsters aus dem Kreml wird zu Ende gehen. In den Geschichtsbüchern bekommt er einen Platz zwischen Hitler und Stalin. Was für ein Leben.

Porträt von Claus Pándi
Claus Pándi
