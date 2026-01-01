Anrainer verzweifeln wegen Horror-Baustelle

Klimafreundlich?

Denn nur wenige Meter weiter wartet das nächste Bauvorhaben: Das Projekt Antoni & Hilde. Eingereicht wurde es vom Währinger Klimateam, im Oktober starteten die Arbeiten. Das Ziel: ein grünes Grätzelwohnzimmer in der Antonigasse an der Ecke zur Hildebrandgasse. Im Zuge des Projekts wird der Straßenabschnitt bis auf die Zufahrt zu den Garagen autofrei, 260 Quadratmeter an Grünfläche entstehen. „Wir Anrainer ohne Garage müssen jetzt rundherum fahren. Das ist auch nicht klimafreundlich“, sagt Pont.