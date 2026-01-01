Letzte Böllernacht in Niederlanden eskaliert

In den Niederlanden ist der letzte Jahreswechsel, bei dem Böller und Raketen erlaubt waren, wie erwartet unruhig verlaufen. In etlichen Städten musste die Polizei wegen Gewalt sowie Unglücken und Vorfällen mit Feuerwerk ausrücken. Es gab Gebäudebrände, Verletzte und Festnahmen. In der Großstadt Nijmegen an der deutschen Grenze kam ein Mensch bei einem Unglück mit einem Böller ums Leben.