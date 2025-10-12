Diese blutleere EU kann uns nicht „wurscht“ sein

Unter dem Titel „Fleischparadeiser“ hatte ich in den Raum gestellt, dass man sich nicht wundern müsse, wenn manche am liebsten zu solchen greifen würden, um sie diesen EU-Politikern an den Kopf zu werfen. In den Leserbriefen in der heutigen „Krone“ heißt es unter anderem dazu: „Welcher politische Schwachsinn reitet die hoch dotierten EU-Beamten da? Statt die dringenden Probleme Europas, unsere Sicherheit und unseren wirtschaftlichen Wohlstand zu erhalten, verstrickt man sich in eher unwichtigen Fleisch- oder Nicht-Fleisch-Würsteldebatten.“