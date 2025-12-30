Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

Diskrete Allianz: Neue Kräfte für die Regierung

Innenpolitik
30.12.2025 06:00
Unter wohlwollender Obhut: Babler und Stocker
Unter wohlwollender Obhut: Babler und Stocker(Bild: APA/Helmut Fohringer)
Gestern um 5.01 Uhr teilte die Austria Presse Agentur in wohlgesetzten Worten mit, dass der Zustand der zwei bestimmenden Regierungsparteien laut gesammelten Umfragen einigermaßen jämmerlich ist.

Die konkreten Zahlen stehen heute auf der Seite 2 unten „im Keller“, wie es im Redaktionsjargon heißt. Sie sind bloß die Bestätigung einer seit Monaten unveränderten Gefühlslage.

Analysiert für die „Krone“: Innenpolitik-Experte Claus Pándi
Analysiert für die „Krone“: Innenpolitik-Experte Claus Pándi(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Daher dürfte diese Nachricht weder Kanzler Stocker noch seinen Koalitionskollegen Andreas Babler aus dem Schlaf gerissen haben.

In den trägen Tagen zwischen Weihnachten und Silvester könnte der Befund auch noch verblubbern. Aber im neuen Jahr lässt sich die Datenlage von ÖVP oder SPÖ schwer ignorieren oder wegschwafeln. Zumal die APA als Überbringerin der Botschaft seit jeher ein wenig im Ruf einer halbamtlichen Agentur steht.

Lesen Sie auch:
So richtig angekommen ist die Regierung bislang nicht: Schwarz-Rot-Pink schafft es einfach nicht ...
Umfragen desaströs
300 Tage im Amt – Koalition taumelt, FPÖ vorne weg
29.12.2025

Es hat also Gewicht, was da den Herren Stocker und Babler am Ende des Jahres als Bilanz ausgewiesen wird. Nur an Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger zieht das mehr oder weniger vorbei. Das ist der Vorteil, einer wenig bedeutenden Kleinpartei vorzusitzen.

Wie schlecht es um die Regierung steht, lässt sich daran erkennen, wer ihr die Daumen drückt. Da hält neuerdings ein unsichtbares Band die Sentimentalsozialisten und Lodenmantelpensionisten zusammen. Die diskrete Allianz linker und konservativer Kräfte wirkt nach feinen Leuten. Unter deren wohlwollender Obhut müssten Stocker und Babler doch etwas mehr zusammenbringen.

Porträt von Claus Pándi
Claus Pándi
„Krone"-Kommentar
