Diskrete Allianz: Neue Kräfte für die Regierung

In den trägen Tagen zwischen Weihnachten und Silvester könnte der Befund auch noch verblubbern. Aber im neuen Jahr lässt sich die Datenlage von ÖVP oder SPÖ schwer ignorieren oder wegschwafeln. Zumal die APA als Überbringerin der Botschaft seit jeher ein wenig im Ruf einer halbamtlichen Agentur steht.