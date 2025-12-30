Diskrete Allianz: Neue Kräfte für die Regierung

Gestern um 5.01 Uhr teilte die Austria Presse Agentur in wohlgesetzten Worten mit, dass der Zustand der zwei bestimmenden Regierungsparteien laut gesammelten Umfragen einigermaßen jämmerlich ist.
Die konkreten Zahlen stehen heute auf der Seite 2 unten „im Keller“, wie es im Redaktionsjargon heißt. Sie sind bloß die Bestätigung einer seit Monaten unveränderten Gefühlslage.
Daher dürfte diese Nachricht weder Kanzler Stocker noch seinen Koalitionskollegen Andreas Babler aus dem Schlaf gerissen haben.
In den trägen Tagen zwischen Weihnachten und Silvester könnte der Befund auch noch verblubbern. Aber im neuen Jahr lässt sich die Datenlage von ÖVP oder SPÖ schwer ignorieren oder wegschwafeln. Zumal die APA als Überbringerin der Botschaft seit jeher ein wenig im Ruf einer halbamtlichen Agentur steht.
Es hat also Gewicht, was da den Herren Stocker und Babler am Ende des Jahres als Bilanz ausgewiesen wird. Nur an Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger zieht das mehr oder weniger vorbei. Das ist der Vorteil, einer wenig bedeutenden Kleinpartei vorzusitzen.
Wie schlecht es um die Regierung steht, lässt sich daran erkennen, wer ihr die Daumen drückt. Da hält neuerdings ein unsichtbares Band die Sentimentalsozialisten und Lodenmantelpensionisten zusammen. Die diskrete Allianz linker und konservativer Kräfte wirkt nach feinen Leuten. Unter deren wohlwollender Obhut müssten Stocker und Babler doch etwas mehr zusammenbringen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.