Diese Vorsätze und Bräuche haben unsere Stars

Alles blickt auf das neue Jahr, so auch unsere heimischen Stars. Mit kleinen Schritten, viel positiver Energie und Wünschen begrüßen Prominente wie Paul Pizzera, Nadja Bernhard und Lilian Klebow 2026. Außerdem haben sie verraten, welche Vorsätze und Rituale sie für den Jahreswechsel haben.
Neues Jahr, neues Glück und daran gekoppelt hoffentlich auch viele erfüllte Wünsche. Vornehmen kann man sich jetzt einiges – tut auch Musiker Paul Pizzera. Allerdings geht’s bei einem Mann mit Gardemaß weniger um Äußerlichkeiten, er will 2026 vor allem künstlerisch mit seinem genialen Partner Otto Jaus wieder voll angreifen: „Ich möchte neue Lieder schreiben“, flötete er uns. Nachsatz: „Und einfach eine Gaude haben!“ Geht es nach Schauspieler Jakob Seeböck, dann möge alles so bleiben wie es ist – eine Parallele, die er mit Kollegin Katharina Straßer gemeinsam hat, weil für die Mimin ist alles, so wie es gerade ist, „Wunderschön!“
Da hofft Nadja Bernhard, die daheim alles ausräuchert, auf mehr. Das neue Jahr soll, „Vielleicht ein bisschen besser werden, als das vergangene.“ Dem schließt sich Kunst-Allrounder Julian Le Play inhaltlich voll an. Privat hat er aber tatsächlich einen – in Zeiten wie diesen sehr löblichen – Vorsatz gefasst: „Weniger Handy-Bildschirmzeit.“ ADABEI wünscht ihm, dass hier der Wunsch nicht alleine der Vater des „entdigitalisierenden“ Gedankens ist.
Nichts Großes für 2026 vorgenommen, hat sich SOKO-Star Lilian Klebow, „Es sind die kleinen Schritte“, die für sie zählen. So wie bei Daniel Serafin. Der Kulturmanager, der heuer Papa Harald Serafin zu Grabe tragen musste, reist mit Mama Ingeborg gemeinsam dieser Tage durch Asien, um dem neuen Jahr, mit neuen positiven Kräften zu begegnen.
Paul Pizzera
Neues Jahr, neue Pläne, davon hat auch der gut gelaunte Musiker genug und blickt euphorisch in das neue Jahr 2026. Und gibt es Vorsätze im Leben vom Paul Pizzera? „Wenn dann, habe ich einen Neujahrs-Chorsatz. Ich möchte neue Lieder schreiben und einfach eine ,Gaude’ haben.“ Na, da kommt es doch genau richtig, dass er zusammen mit seiner musikalischen besseren Hälfte Otto Jaus (re. im Bild) im kommenden Jahr wieder auf Tour geht.
Lilian Klebow
Kleine Schritte hat sich die Schauspielerin und Sängerin für das neue Jahr vorgenommen: „Wir haben festgestellt, die großen Vorsätze sind es nicht, es sind kleine Schritte und jeden Tag zu sehen, was man hat und wofür man wirklich dankbar sein kann.“ Ausklingen ließ sie 2025 mit der Familie und einem schönen Silvester-Feuer.
Jakob Seeböck
„Es soll uns nie schlechter gehen“, das wünscht sich der Schauspieler vom nächsten Jahr. Silvester wird klassisch mit Freunden gefeiert – aber nicht zu lange: „Ich bin nicht mehr in dem Alter, wo man bis 6 Uhr früh herumgeistert.“
Katharina Straßer
In ihrem privaten Umfeld darf ruhig alles so bleiben, wie es gerade ist, „weil jetzt ist es wunderschön.“ Für die Welt wünscht sich die Schauspielerin aber vor allem Frieden und Fokus auf das wirklich Wichtige.
Daniel Serafin
Der Opernsänger und Intendant hat für den Jahreswechsel ganz besondere Pläne und reist mit seiner Mutter ins kühle Asien. Für 2026 wünscht er sich „ein erfolgreiches und vor allem glückliches Jahr mit vielen kulturellen Highlights“.
Nadja Bernhard
Die ZiB-Moderatorin startete mit einem Ritual ins Jahr: „Ich bin eine, die ausräuchert, das mache ich wirklich gerne und das ist Tradition für mich.“ Der Jahreswechsel stimmt sie positiv: „Ich mag den Gedanken, dass das Jahr vielleicht ein bisschen besser wird als das vergangene.“
Julian Le Play
Der Musiker hofft in 2026 auf große Veränderungen : „Weltpolitisch gesehen kann es nur besser werden.“ Persönlich blickt er auf ein „gutes Jahr“ zurück, möchte aber in Zukunft darauf achten, seine Handy- Bildschirmzeit zu reduzieren.
Dann bleibt nur noch zu sagen: Prosit 2026!
