Diese Vorsätze und Bräuche haben unsere Stars

Da hofft Nadja Bernhard, die daheim alles ausräuchert, auf mehr. Das neue Jahr soll, „Vielleicht ein bisschen besser werden, als das vergangene.“ Dem schließt sich Kunst-Allrounder Julian Le Play inhaltlich voll an. Privat hat er aber tatsächlich einen – in Zeiten wie diesen sehr löblichen – Vorsatz gefasst: „Weniger Handy-Bildschirmzeit.“ ADABEI wünscht ihm, dass hier der Wunsch nicht alleine der Vater des „entdigitalisierenden“ Gedankens ist.

Nichts Großes für 2026 vorgenommen, hat sich SOKO-Star Lilian Klebow, „Es sind die kleinen Schritte“, die für sie zählen. So wie bei Daniel Serafin. Der Kulturmanager, der heuer Papa Harald Serafin zu Grabe tragen musste, reist mit Mama Ingeborg gemeinsam dieser Tage durch Asien, um dem neuen Jahr, mit neuen positiven Kräften zu begegnen.