Das Schnitzel als Gradmesser der Freiheit

Verdacht der Untreue

Anders beim „Familienbonus Plus“: 2019 als größte familienpolitische Entlastung eingeführt, reduziert dieser Steuerabsetzbetrag direkt die Einkommensteuer. Das ist schwer verständlich, Aufklärung wäre doch eigentlich wünschenswert! Während der „Schnitzelbonus“ über Hauswurfsendung erklärt wurde und verständlich ist – Inserate also nur zusätzliche Erklärung lieferten -, haben Ermittler im Fall des wesentlich komplexeren Familienbonus das bisher nicht so gesehen. Die Inserate dazu seien unnötig gewesen, es stehe der Verdacht der Untreue im Raum.